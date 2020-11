“Selvaggia Roma? Il vero nome è Sabrina Haddaji”/ Eliana Michelazzo smaschera ex amica del “Pratigate”

Eliana Michelazzo ha decisamente dichiarato guerra all’ex amica Selvaggia Roma, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Nelle ultime ore la ex manager di Pamela Prati ha deciso di svelare nuovamente il vero nome della gieffina. Sulle sue storie di Instagram la Michelazzo ha pubblicato il profilo LinkedIn di Selvaggia che in realtà si chiama Sabrina Haddaji. L’immagine è accompagnata da una serie di gattini che piangono dal ridere, aggiunti da Eliana come inequivocabile commento alla carriera della sua ex amica. Ma non è tutto. Nei giorni scorsi Eliana Michelazzo ha voluto mettere in guardia i concorrenti del Gf Vip da Selvaggia: “Volevo avvertire tutti i concorrenti del Grande Fratello che avranno questa stupenda entrata di questa grande ‘z****la del cuore’. State attenti e mettete i lucchetti nei vostri armadi perché purtroppo lei ha il vizietto di andare a rubare. E vabbè… io ne so qualcosa purtroppo”.

ELIANA MICHELAZZO ATTACCA DURAMENTE SELVAGGIA ROMA

Eliana Michelazzo sembra più che mai decisa a screditare Selvaggia Roma. Dopo aver messo in guarda i concorrenti di Grande Fratello Vip 5 e rivelato a vera identità dell’influencer, la Michelazzo ha reso pubblica una vecchia chat di WhatsApp dove Selvaggia Roma si confidava con un audio in maniera molto esplicita: “Ho fatto bingo, mi sento potente, c***o, potente. Ancora ci devo tr***are, lo sto seguendo da un po’. Io sto andando con la macchina e lui sta andando con la sua, è davanti. Comunque devo dire: non è manco brutto”. Già in passato Eliana aveva accusato Selvaggia di aver fatto una serata “romantica” a pagamento. Questa sera nella puntata del GF Vip Alfonso Signorini informerà Selvaggia Roma di quello che sta succedendo al di fuori della casa e delle accuse della sua ex amica Eliana Michelazzo?



