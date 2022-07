Selvaggia Roma incinta del primo figlio/ Luca Teti è il nuovo fidanzato dopo Francesco Chiofalo

Selvaggia Roma ritrova l’amore ed è in attesa della cicogna: il video rivelatorio

Ha appassionato i telespettatori mettendo in discussione la lovestory con Francesco Chiofalo a Temptation island, poi naufragata in definitiva e in queste ore Selvaggia Roma rende noto di aver ritrovato la serenità e l’amore al fianco dell’attuale compagno, ma non è tutto. Riattivatasi su Instagram, in un nuovo post condiviso con il popolo del web, infatti, Selvaggia Roma rende ora noto agli internauti di essere incinta di qualche settimana del primogenito concepito con Luca Teti. La relazione tra i due giovani iniziava di recente e nel giro di poco tempo si è consolidata in un amore solido, dopo il lungo periodo di singletudine che l’influencer ed ex Grande fratello vip italo-tunisina ha vissuto dopo la rottura con Chiofalo, nonostante la differenza d’età tra i due, lei 32 anni e lui 27 anni e la popolarità per certi versi ingombrante che lei ha raggiunto in tv che spesso la vede finire al centro del gossip, mondo da cui sembra tenersi alla larga il calciatore.

Nella descrizione dell’emozionante video che la immortala con l’amato futuro papà del loro primogenito, Selvaggia Roma rilascia delle commoventi dichiarazioni d’amore per Luca: “Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te”.

Chi è il compagno di Selvaggia Roma, Luca Teti

Il messaggio d’amore, poi, prosegue con Selvaggia Roma che si dice al settimo cielo di dare alla luce il primogenito concepito con il suo compagno, nonché in trepidante attesa di scoprire cosa ha in serbo per loro il destino: “Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”.

Se Selvaggia Roma prosegue con successo la sua attività di influencer, Luca Teti mantiene un low-profile da attaccante del Pomezia, squadra che milita attualmente nel campionato di Serie D. Nella stessa squadra gioca Christian Massella, marito dell’ex attrice dei Cesaroni Micol Olivieri. Selvaggia Roma e Luca Teti si sono rivelati come coppia sui social network, solo lo scorso maggio. Lo sportivo ha dedicato svariati gol alla nuova fidanzata. I due innamorati si frequentano dallo scorso inverno.











