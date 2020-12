Selvaggia Roma incontra il padre Aziz/ “Non lo vedo da 15 anni e ora..”

Selvaggia Roma incontra il padre Aziz a Live Non è la d’Urso

Il momento della verità si avvicina e presto vedremo Selvaggia Roma faccia a faccia con il “famoso” padre, il signor Aziz, lo stesso di cui lei ha parlato spesso al Grande Fratello Vip 2020 e spesso in lacrime. La bella influencer ha rivelato ai suoi coinquilini di essere stata abbandonata dal padre, un addio che ha lasciato il segno nel suo cuore tanto da spingerla a pensare al suicidio in modo tale da punirlo. La Roma ha raccontato la sua storia, parlando del suo addio, del rapporto difficile che hanno avuto anche dopo perché non sono mai stati in grado di confrontarsi e di capirsi e, alla fine, non hanno mai recuperato il tempo perso. Ma mentre nella casa continuava a piangere raccontando la sua storia, all’esterno, era il suo ex Francesco Chiofalo a dare spettacolo accusando la Roma di mentire e di usare questa situazione per apparire e per intenerire il pubblico a casa. Francesco Chiofalo ha smentito le dichiarazioni della ex, sostenendo che la ragazza non sia mai stata abbandonata dal padre e che non è vero che non si vedono da 15 anni perché lui l’ha conosciuto.

Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo: “Io dovrò parlare di mio padre…”

Francesco Chiofalo ha portato nello studio di Barbara d’Urso le prove di quello che dice mostrando una foto in cui di certo la Roma non aveva 15 anni, ma molti di più, e appariva sorridente al fianco del padre: “E’ una bugia creata ad hoc per impietosire il pubblico. Ne sono certo perché io lo conosco. Quando stavamo insieme lui ha voluto conoscermi. Non posso dire che è un campione di papà, certo, ma era presente con lei… ma da qui a dire che l’ha abbandonata… Anche mio padre e mia madre lo conoscono”. Inutile dire che Selvaggia Roma, una volta uscita dalla casa, ha ringraziato Barbara d’Urso si averla difesa con Francesco Chiofalo che di certo non è tenuto a parlare della sua vita privata: “Ciao Barbara ti volevo ringraziare per avermi difesa e non aver creduto alle parole di quel signore, che tra l’altro ha tirato in ballo una situazione delicata…Una situazione di cui dovrò parlare solo io…So io come sono andate le cose”. Proprio per questo Selvaggia Roma questa sera sarà a Live Non è la d’Urso dove racconterà la sua storia e avrà modo di incontrare suo padre. Cosa racconteranno a quel punto? Giovanni Ciacci ha consigliato all’amica conduttrice di pensare alla macchina della verità per lei, si arriverà a tanto?



