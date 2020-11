Selvaggia Roma: l’attacco di Mario Balotelli “Enock è intoccabile”/ Il fratello di Pretelli la sbugiarda!

Selvaggia Roma è entrata al Grande Fratello Vip 5 lo scorso 13 novembre, ma in pochi giorni ha già scombussolato dinamiche ed equilibri nella casa. Ancora prima del suo ingresso, Alfonso Signorini ha fatto incontrare Elisabetta Gregoraci e l’ex concorrente di Temptation Island per uno “confronto-scontro” su Pierpaolo Pretelli. “Ci sono stati dei baci”, ha detto la Roma, facendo capire di avere ancora un certo interesse per l’ex velino. Ma Selvaggia ha dichiarato di avere avuto un flirt anche con Enock Barwuah, quando il calciatore in realtà era già fidanzato con Giorgia Migliorati Novello. Nei giorni scorsi Pretelli ha ammesso qualche effusione e ha chiarito con la ragazza, mentre il fratello di Mario Balotelli ha negato tutto, salvo poi dover ammettere uno scambio di messaggi inviati dal suo numero ma da parte di una terza persona.

SELVAGGIA ROMA: LA REAZIONE DI MARIO BALOTELLI

Ma le insinuazioni di Selvaggia Roma non sono piaciute ai parenti dei due gieffini che hanno deciso di esprimersi sulla vicenda. Per primo Mario Balotelli ha scritto un messaggio molto duro su Twitter, senza mai citare direttamente la ex concorrente di Temptation Island: “Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finto. Enock è intoccabile, ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso, poi si prendono le proprie responsabilità ma fuori dalla Casa!”. Anche Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, è intervenuto pubblicando su Instagram un messaggio audio che Selvaggia Roma gli ha inviato prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip: “Cosa vai a dire in giro che io ti ho indotto a pensare che tra me e Pierpaolo c’è stata una storia, una frequentazione? Ma che ca***ata”, sono le parole della ragazza. Giulio Pretelli aggiunge di essere stato bloccato da Selvaggia “perché forse si era resa conto già allora delle str****te che stava scrivendo”, concludendo di averla vista una sola volta in discoteca.



