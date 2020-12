Selvaggia Roma “Mio padre mi ha abbandonato”/ “Mia mamma non si è più rifatta una vita dopo di lui”

Selvaggia Roma piange per il padre al Grande Fratello Vip 2020 e racconta che..

Selvaggia Roma sicuramente non si sta risparmiando in questa edizione del Grande Fratello Vip 2020. La giovane romana ha vissuto una settimana davvero movimentata e questa sera la vedremo ripercorrere questi giorni difficili in cui, spesso in lacrime, ha ricordato la sua infanzia, il momento in cui suo padre è andato via e le ha voltato le spalle senza mai tornare sui suoi passi. Selvaggia Roma ha ammesso che anche durante le loro telefonate alla fine finivano per litigare perché lei non riesce davvero ad andare avanti. In un confronto con Maria Teresa Ruta ha raccontato: “Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa… Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo”. Alla fine ha ammesso di non essersi mai aperta molto su questo argomento tant’è che per dimenticare ha addirittura cambiato nome. Cosa dirà questa sera di questa storia?

Selvaggia Roma Vs Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020?

In questi giorni Selvaggia Rom al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di parlare anche di Elisabetta Gregoraci e con lei ma il risultato non è molto cambiato. Le cose tra loro non vanno benissimo nonostante l’avvicinamento dei giorni scorsi e alla fine è stata proprio la romana a consolare Adua del Vesco consigliandole di lasciare la calabrese nel suo brodo perché è davvero impossibile parlare con lei. Nei giorni scorsi, Selvaggia Roma ha dato di matto tornando sull’argomento Enock confermando di averlo baciato quando lui era già fidanzato e poi ha inveito contro Elisabetta Gregoraci: “Lei non gliene frega un c*** di te, non si immedesima…Ma vaffanc*lo dai! Se ne stesse a casa sua a Montecarlo, non qua! Già mi ha rotto i co*zo”. Come finirà questa sera tra le due durante la diretta?



