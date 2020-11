Selvaggia Roma non è il vero nome/ Registrata all’anagrafe come Sabrina Haddaji

Selvaggia Roma, il vero nome della concorrente del Grande Fratello Vip 2020 sarebbe Sabrina Haddaji. A rivelarlo è stata Eliana Michelazzo, la ex amica di Pamela Prati e manager che ha smascherato la ex concorrente di Temptation Island con una Instagram Stories in cui ha scritto: “sei falsa con il tuo nome”. In realtà la ex fidanzata di Francesco Chiofalo all’anagrafe è registrato con il nome di Sabrina Haddaji, un nome completamente differente da quello con cui è balzata alla popolarità e con cui si fa chiamare. Ma come mai questa scelta? Non è dato saperlo, ma forse per celare un passato che Selvaggia vorrebbe tenere all’oscuro. Questa indiscrezione è stata resa nota proprio da Eliana Michelazzo dopo che le due ex amiche hanno litigato tramite i social. Tutto è cominciato quando la Michelazzo ha accusato Selvaggia di aver avuto un flirt con il fidanzato di allora Daniele Bartolomeo. La ex di Lenticchio sui social rispose così: “tu e il ragazzo che dicevi di frequentare non stavate insieme. Eri convinta solo tu. Non accettavi il fatto che potevo piacergli io! Sei una persona che mette zizzania, cattiva! Sei una st****a, fatti curare!”.

Selvaggia Roma non è il vero nome: le rivelazioni di Eliana Michelazzo

Una risposta diretta e molto forte quella di Selvaggia Roma seguita da una serie di insulti, immancabili polemiche e anche una lite sfuriate in una discoteca. A parlare di questo scontro fu la Michelazzo sempre sui social: “mi ha istigata, è salita nel mio privée dove io ero tranquilla, io ero nel mio posto e mi ha detto di nuovo altre cose, quindi è normale che una persona dopo un po’ perde la pazienza. Ma è stata lei a darmi il primo calcio ed il secondo calcio poi gliel’ho dato io”. Ma non finisce qui, visto che proprio la manager ha anche rivelato che diversi anni fa Selvaggia Roma lavorava come escort condividendo una conversazione privata di whatsapp e un file audio in cui si sentiva la Roma dire: “ho fatto bingo, mi sento potente, c***o, potente. Ancora ci devo tr***are, lo sto seguendo da un po’. Io sto andando con la macchina e lui sta andando con la sua, è davanti. Comunque devo dire: non è manco brutto”. Non solo, Eliana Michelazzo l’ha accusata anche di essere una ladra e di averle rubato diverse cose come una borsa di Chanel, un portafoglio di Valentino e delle ciabatte di Louis Vuitton. Che dire un profilo davvero da evitare stando a quanto raccontato dalla Michelazzo che ha nuovamente ironizzato sul nome della Roma: “Dai carabinieri ci sono andata io cara Sabrina (nome falso Selvaggia) ma ovviamente le ladre si coprono il vero nome”.



