“Selvaggia Roma non ti sopportiamo”/ Pianti e urla al GF Vip, ma è uno scherzo…

Uno scherzo mal riuscito fa scoppiare a piangere Selvaggia Roma. Tutto è accaduto la sera del compleanno di Adua Del Vesco quando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta propongono di fare uno scherzo all’ex concorrente di Temptation Island. Non avendo organizzato niente, tuttavia, i due gieffini decidono di rimandare, ma ad agire sono Adua, Dayane Mello e Giulia Salemi che con Selvaggia hanno instaurato un bel rapporto. In veranda, con la complicità di Giacomo Urtis che conosceva la Roma prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020, le tre amiche fanno credere a Selvaggia di non essere sopportata da nessuno e di essere anche presa in giro alle sue spalle. Dayane, inoltre, le fa credere che a parlare male di lei è anche Stefania Orlando che Selvaggia considerava un’amica. Rivelazioni che fanno profondamente male alla Roma la cui reazione è fortissima.

SELVAGGIA ROMA PIANGE PER LO SCHERZO: “STO GIA’ MALE PER COSE MIE”

Lo scherzo che i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 hanno organizzato per Selvaggia Roma non è piaciuto a quest’ultima che, di fronte alle rivelazioni di Adua, Giulia e Dayane si è lasciata andare ad un pianto disperato. Una reazione forte che, inizialmente, gli altri vip non hanno capito. Dopo averla abbracciata e averle detto dello scherzo, hanno cercato di capire il motivo della reazione così forte. “Dai ragazzi, oggi sto già male per i fatti miei mi fate pure questo genere di scherzi“, ha detto Selvaggia che, poi, ha svelato di stare male per il la paura di fare del male alla madre. “Non chiede mai niente, vuole solo vedermi felice. Le ho fatto del male, una volta l’abbandonai andando via da casa Ricordo il suo sguardo straziante alla porta”. A tirarle su il morale, poi, ci hanno pensato Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. “Amore, dovresti piangere per come ti hanno attaccato le extension”, hanno concluso. Cliccate qui per vedere il video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA