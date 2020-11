Selvaggia Roma/ Liti trash e siparietti hot per alzare l’audience del Grande Fratello Vip

Selvaggia Roma entra al Grande Fratello Vip 2020 a rischio?

Selvaggia Roma è ufficialmente tra le new entry di questo Grande Fratello Vip 2020. L’influencer, il cui ingresso è atteso per questa sera, è davvero la meno quotata e gradita dal grande pubblico. Selvaggia ha partecipato a Temptation Island con il suo Lenticchio finendo poi sulla graticola quando la relazione con lui si è chiusa definitivamente e le polemiche, le liti social e gli scontri hanno preso il sopravvento. Il trash con loro è assicurato e lo stesso potrebbe entrare nella casa insieme a Selvaggia Roma. Fino ad oggi l’influencer è stata bloccata dal Cornavirus che proprio ad un passo dal suo ingresso ha rovinato i suoi piani. A poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini aveva annunciato che un tampone di controllo era risultato positivo e che l’ingresso dei nuovi concorrenti sarebbe slittato di qualche giorno fino a quando l’emergenza non sarebbe rientrata. In un primo momento Selvaggia Roma ha mentito rivelando al suo pubblico e ai suoi follower che non era lei la concorrente positiva al tampone. Lo stesso ha detto Stefano Bettarini confermando che nemmeno Giulia Salemi era positiva al Coronavirus.

L’influencer “Positiva al Coronavirus” spiega: “La mia entrata in casa non è annullata ma..”

Il mistero si era inizialmente infittito ma alla fine proprio Selvaggia Roma aveva ammesso di aver mentito e che il tampone positivo era proprio il suo. Con un video su Instagram la romana si era poi scusata con la giornalista alla quale aveva negato la sua positività, ed aveva poi raccontato di stare bene e che la sua entrata in gioco era solo stata rinviata e non annullata. Tutto è dipeso quindi dai successivi tamponi ai quali l’influencer si è sottoposta anche se, sin da subito, secondo quanto raccontato sempre via social, la sua carica virale è stata sempre molto bassa. Selvaggia Roma negli ultimi giorni ha aggiornato i suoi follower mostrandosi super carica per questa esperienza, aspettando finalmente di poter coronare il suo sogno e chiarendo anche di non essere entrata in contatto con gli altri concorrenti. Il suo momento è finalmente arrivato: i successivi tamponi negativi hanno definitivamente rappresentato il via libera per l’influencer che si accinge a diventare nuova concorrente del GF Vip.

Selvaggia Roma riparte dalla sua “missione”

Selvaggia Roma, esattamente come Paolo Brosio, ha dovuto attendere qualche settimana prima di poter entrare nella casa del GF Vip. A bloccare l’ingresso era stato il Covid rispetto al quale adesso è del tutto negativa. Gli ultimi tamponi, come riferisce Fanpage.it, sarebbero stati dalla parte dell’influencer e questo avrebbe rappresentato a tutti gli effetti il nulla osta necessario a permettere di poter varcare la fatidica Porta Rossa del reality. Nelle ultime settimane, l’ex di Temptation Island è stata in isolamento domiciliare ma le sue condizioni di salute fortunatamente non hanno mai destato particolare preoccupazione. Superate le bugie iniziali ed anche i test molecolari cui si è sottoposta la scorsa settimana, adesso la sua avventura riprende esattamente da dove si era interrotta con la didascalia del GF Vip di due settimane fa sui canali social nella quale veniva annunciato il suo ingresso pronto a “mettere in discussione il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli”. Riuscirà nella sua missione?



