Selvaggia Roma si fa palpare da Tommaso Zorzi/ “Vuoi toccarle?”, lui “Complimenti…”

L’ingresso di Selvaggia Roma nella Casa del Grande Fratello Vip ha avuto sin da subito importanti conseguenze. In poche ore la nuova concorrente ha scombussolato prima Elisabetta Gregoraci, poi Pierpaolo Pretelli e, più di tutti, Enock, il cui percorso finora è proseguito abbastanza in sordina. Liti a parte, Selvaggia si è resa protagonista anche di un siparietto hot assieme a Tommaso Zorzi. Sono le 4 di notte del 14 novembre quando, nella Casa, l’attenzione si focalizza sulle curve di Selvaggia. La Roma, d’altronde, non ha fatto mistero dei suoi ritocchi estetici e, tra questi, di essersi rifatta il seno. Anzi, ha dichiarato di esserne molto soddisfatta, tanto da permettere a Tommaso di toccarlo e tastarne in prima persona ‘la qualità’.

Tommaso Zorzi palpa il seno di Selvaggia Roma: “Complimenti al chirurgo!”

“Vuoi toccarle?” ha chiesto allora Selvaggia Roma a Tommaso Zorzi in camera da letto. L’influencer non si è certo tirato indietro e, anzi, ha palpato il prosperoso décolleté della concorrente, complimentandosene. “Complimenti al chirurgo!” è stata la risposta data a Selvaggia. D’altronde Tommaso è tra coloro che più hanno apprezzato l’ingresso della Roma che ha finalmente smosso le acque della Casa. “Ero annoiato prima del tuo ingresso, ora non più!” ha infatti ammesso l’influencer, pronto ad immergersi in tutte le nuove dinamiche che la nuova concorrente sta già creando. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cos’altro accadrà al Grande Fratello Vip.

Ore 4 del mattino e stiamo guardando Tommaso Zorzi che palpa le tette di Selvaggia Roma, con complimenti al chirurgo, e promozione a nuovo membro Blu. “A me non interessa chi ha torto e chi ha ragione, a me interessa che prima che entrassi ero molto annoiato”. #GFVIP pic.twitter.com/3Yg0qrGGBi — contechristino (@contechristino) November 14, 2020





