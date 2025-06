Selvaggia Roma si sposa! Proprio pochi giorni fa, l’ex vippona ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Luca Teti, coronando così un momento già carico di emozioni. La romantica sorpresa, infatti, è arrivata proprio durante i festeggiamenti per il battesimo della loro primogenita, Luce, rendendo la giornata ancora più speciale e indimenticabile. Ma, facciamo un passo indietro. Selvaggia è diventata nota al grande pubblico grazie a Temptation Island, programma nel quale ha partecipato insieme all’ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Dopo diversi anni di relazione, i due si sono poi lasciati, rendendosi protagonisti di diversi scontri social. Successivamente, pare che Selvaggia abbia avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli, che ha rincontrato nella Casa del Grande Fratello nel 2021. Dopo la sua esperienza al GF Vip, nel 2022, selvaggia ha conosciuto Luca Teti e, tra di loro, è nata subito una grande intesa. Pochi mesi fa, i due sono diventati genitori della piccola Luce, a seguito di un parto particolarmente complicato per Selvaggia. Adesso, per coronare il loro amore, arriveranno anche le famigerate nozze.

Selvaggia Roma e la romantica proposta di matrimonio del fidanzato: tutti i dettagli

Qualche giorno fa, Selvaggia Roma e Luca Teti hanno festeggiato il battesimo della loro piccola Luce con una bella festa circondati da amici e familiari. Ma a rendere tutto ancora più speciale ci ha pensato Luca, che ha organizzato una sorpresa davvero romantica per Selvaggia. Durante i festeggiamenti, l’ha fatta prima bendare, per poi sorprenderla fuori dal locale con una scritta luminosa, nella quale si trovava la frase “Mi vuoi sposare?”. Al che, appena lei ha tolto la benda, lui si è inginocchiato e le ha dato l’anello. Ovviamente, visibilmente emozionata e commossa, Selvaggia ha subito detto di sì.

A catturare l’attenzione, poi, è stato anche l’anello di fidanzamento sfoggiato da Selvaggia. L’influencer, infatti, è stata sommersa da messaggi e commenti di follower curiosi che le chiedevano foto e dettagli del gioiello. Per accontentare tutti, Selvaggia ha deciso di mostrarlo da vicino attraverso alcune storie e post: si tratta di un anello in oro bianco con un diamante centrale grande e brillante. Insomma, per Selvaggia è un periodo d’oro, dato che, tra la nascita della sua bimba e la proposta di matrimonio, non potrebbe essere più felice di così.