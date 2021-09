Selvaggia Roma smaschera Tommaso Eletti/ “Playboy di cartone, cerchi solo notorietà!”

Tommaso Eletti è stato smascherato da Selvaggia Roma. Dopo essere uscito dalla casa, Tommaso ha voluto fornire la sua versione dei fatti in merito al confronto avvenuto con l’ex Valentina Nulli Augusti nella casa del Grande Fratello Vip e per questo ha deciso di mandare dei messaggi all’influencer che lo aveva accusato di cercare visibilità: “Cara Selvaggia Roma ti voglio dire che io sono stato usato da Valentina. Io non sono in cerca di notorietà, infatti come hai visto nel programma GF Vip io sono stato semplicemente me stesso. Valentina è una donna irrisolta bisognosa di conferme, io sono un ragazzo di 21 anni con degli errori che ho, ma io li ho ammessi dentro al programma in prima serata. Una cosa che credo sia da ammirare”.

Tommaso Eletti rivela che Valentina non lo avrebbe mai amato e che dentro la casa sarebbero stati tutti dalla sua parte: “Lei è venuta lì soltanto per rifarsi, perché poverella da Temptation Island è uscita malissimo. Però non ha avuto senso venire a trattarmi male. Tu che pensi? Valentina non mi ha mai amato. Le mie gelosie dopo questa esperienza ho la conferma che erano fondate su cose vere, perché mi ha usato solo per portarmi lì dentro. Dentro la casa sono tutti dalla mia parte. Perché mi hanno conosciuto”.

Selvaggia Roma ha deciso di rispondere a Tommaso Eletti in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L’influencer ha criticato il ragazzo affermando che sia solo alla ricerca di visibilità: “Non sospetto che sei in cerca di notorietà, ma ne sono assolutamente certa. Per quanto riguarda Valentina, non ho apprezzato i suoi interventi. Però non credo sia uscita da Temptation Island peggio di te, poco ma sicuro. Hai predicato da moralista e agito da playboy di cartone e l’hai tradita davanti a tutti”.

Selvaggia Roma si è poi espressa anche su Valentina: “Per quanto io comunque possa non aver apprezzato i suoi interventi, sinceramente penso che non possa essere uscita da Temptation Island peggio di come ne sei uscito tu, Tommaso”. L’influencer ha poi lanciato una stoccata agli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip: “Non mi stupisce che in Casa ti diano ragione, d’altronde non li ho mai visti dalla parte giusta”. Tommaso Eletti sarà alla ricerca della visibilità ma anche Selvaggia Roma non è da meno.



