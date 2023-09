Selvaggia Roma: “Sophie e Alessandro? Due incoscienti a fare un figlio!”/ “Una coppia tossica…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, insistono le voci di rottura: l’opinione di Selvaggia Roma

Il mondo del gossip non si esaurisce mai; ogni giorno spuntano nuove questioni, dissidi, retroscena con protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo. Spesso e volentieri le notizie che emergono sono tra le meno attese, al punto da prendere in contropiede gli appassionati. Qualcosa di simile è accaduto nel caso di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano; a pochi mesi dalla nascita della loro primogenita, la coppia nata al Grande Fratello Vip sembra essere vicina alla rottura definitiva.

Qualche giorno sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sulla presunta rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano; come riporta BlogTivvu, sono poi cresciute in maniera esponenziale negli ultimi giorni. Sembra dunque possibile che la separazione tra i due non sia solo l’ennesima fantasia del web, ma qualcosa di attinente alla realtà. Chiaramente, il web attende le opinioni dei diretti interessati ma nel frattempo un volto noto ha pensato di dare la propria opinione sulla vicenda: Selvaggia Roma.

Selvaggia Roma tuona contro Sophie e Alessandro: “Come cavolo si fa a fare un figlio…”

Come riporta BlogTivvu, Selvaggia Roma avrebbe commentato un post su Instagram incentrato proprio sulle voci di rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe dunque offerto le sue considerazioni in merito alla coppia e alle ultime indiscrezioni trapelate. “Essere così incoscienti e senza riflettere fare un figlio su basi che non ci sono mai state. Avete tirato una coppia che già era tossica dagli inizi. Ma io dico, come cavolo si fa a fare un figlio su una base che non esiste“.

L’opinione di Selvaggia Roma sulla possibile rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è dunque piuttosto dura. L’ex vippona pone l’accento sulla recente nascita vissuta dalla coppia, dicendosi contrariata per la scelta di mettere al mondo un figlio seppur, a suo dire, consapevoli di una mancanza di basi solide dal punto di vista della relazione. Rispondendo ad un utente, ha poi aggiunto: “Lei non la conosco perciò non giudico, ma lui lo conosco; sia lui che la sorella sono due persone che si credono il mondo, irrispettosi e odiosi. Lui è molto maleducato tra l’altro”. Non contenta, Selvaggia Roma – come riporta BlogTivvu – ha chiosato: “Hanno fatto una figlia come se si richiedesse un panino al McDonald… Per questo avere fatto un figlio all’uscita dal Gf mi sembra una cosa da pazzi; sono immaturi e Dio solo sa“.











