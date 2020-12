Selvaggia Roma/ Spoiler sul GF Vip: “Spero nel ripescaggio di Natale”

Selvaggia Roma è stata eliminata dal “Grande Fratello Vip” nella puntata di venerdì scorso. L’influencer finita in nomination durante la scorsa puntata, ha perso al televoto con Giacomo Urtis e prima ancora con Stefania Orlando e Andrea Zelletta. In una recente intervista ad Adnkronos, Selvaggia Roma ha confessato che partecipare al reality show è stato “un sogno che si è realizzato”. La ex concorrente di Temptation Island ha però svelato che per gli eliminati ci sarà la possibilità di rientrare nella casa: “Volevo che il pubblico conoscesse Selvaggia Roma per come è veramente, purtroppo ho avuto poco tempo per farmi conoscere ma spero nel ripescaggio che si terrà a Natale”. Al momento Alfonso Signorini, che ha confermato l’ulteriore prolungamento del GF Vip fino al 15 marzo, non ha mai parlato di un ripescaggio, che potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola. D’altronde ora che l’ingresso di Ginevra Lamborghini è ufficialmente saltato, dentro la casa c’è un posto libero.

Selvaggia Roma rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip?

Nella lunga intervista con Adnkronos, Selvaggia Roma ha parlato anche del duro scontro avuto dentro la casa con Elisabetta Gregoraci, accusata di essersi presa gioco di Pierpaolo Petrelli: “Pierpaolo era molto agitato quando c’era Elisabetta nella Casa, francamente non ho visto questo grande amore né da parte di lei né da parte di lui… lei dopo ha provato a fare l’amica, mi ha abbracciato diverse volte per fare la carina con me ma la mia opinione su di lei non cambia”. I coinquilini a cui si è più affezionata sono la contessa Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. Selvaggia è dispiaciuta di non aver avuto abbastanza tempo per conoscere Cristiano Malgioglio: “È un grande artista ha portato un’allegria incredibile all’interno della Casa, lo avrei voluto conoscere meglio ma spero che ci saranno altre occasione, lo adoro potentemente!”, si legge su Adnkronos. L’influencer potrebbe realizzare il suo sogno di diventare amica di Malgy nel caso venisse ripescata…



