Selvaggia Roma/ Tra liti e risse sfiorate con Elisabetta Gregoraci! Si avvicina a Dayane Mello…

SELVAGGIA ROMA METTE IN CRISI ELISABETTA GREGORACI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Selvaggia Roma ha spodestato la regina della casa del Grande Fratello Vip 2020? Il dominio di Elisabetta Gregoraci sta un po’ vacillando e tutto perché l’arrivo di Selvaggia Roma ha davvero rotto i precari equilibri che c’erano nella casa e, soprattutto, ha cambiato anche un po’ quello che Pierpaolo Pretelli provava per lei. La bella Selvaggia è entrata in casa dicendo all’amico che all’esterno è visto come un debole per colpa sua e, poi, ha affrontato duramente la calabrese insinuando che la sua unica vittoria sia proprio quella di aver sposato Flavio Briatore. Proprio l’argomento matrimonio è stato al centro dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 quando la calabrese ha raccontato di aver passato il primo lockdown in compagna del figlio e del marito mentre Selvaggia Roma continuava a ribadire il fatto che molto probabilmente lei nella vita è solo riuscita a sposare l’uomo ricco giusto senza fare molto altro. Tra le sue sono volate pesanti accuse e minacce arrivando anche quasi alla rissa…

SELVAGGIA ROMA VICINA A DAYANE MELLO, DUBITA DI PIERPAOLO PRETELLI?

Selvaggia Roma ha fatto infuriare Elisabetta Gregoraci in questi giorni ma ha avuto modo anche di avvicinarsi a Dayane Mello che al Grande Fratello Vip 2020 è l’unica ad aver accolto benevolmente la romana. Le due si trovano spesso in giardino proprio per sparlare di Elisabetta Gregoraci (che aveva litigato con la brasiliana proprio poco prima dell’arrivo di Selvaggia) e anche di Pierpaolo Pretelli. Proprio alla brasiliana, Selvaggia Roma ha ammesso di dubitare un po’ dell’amico che dopo gli ultimi scossoni, sembra un po’ il carnefice in tutta questa situazione, forse l’ex velino ama sguazzare nel gossip e dopo la Gregoraci adesso è finito nei guai? Le sue parole potrebbero venire a galla nella diretta di questa sera, come finirà tra loro?



