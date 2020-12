Selvaggia Roma/ Ultimo scontro con Elisabetta Gregoraci: “Io non sono..”

Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 2020, ultimo scontro con Elisabetta Gregoraci

Selvaggia Roma piange per le nomination ma, soprattutto, perché al Grande Fratello Vip 2020 è finita sotto una lente come una donna che parla male delle altre donne, almeno questo è quello che lei ha capito nella puntata di venerdì scorso fatta di abbandoni, eliminazioni e nuovi scontri. Subito dopo la diretta, Selvaggia Roma si è rifugiata in giardino sotto una coperta pronta a lasciarsi andare alle lacrime perché non ha gradito alcune motivazioni ricevute dopo la nomination e così tra le lacrime ha ammesso di non voler passare per quella che non è e che sicuramente non vuole passare alla storia del programma come quella gelosa di Elisabetta Gregoraci perché di lei non le importa. L’unica che riesce a risollevare il suo umore è l’amica Giulia Salemi che le spiega di andare oltre lasciandosi alle spalle quello che dicono gli altri e pensando che il pubblico possa avere una percezione diversa di lei e anche delle cose che succedono in casa visto che proprio Dayane Mello, la più criticata, alla fine è risultata la preferita del pubblico come hanno dimostrato i voti di venerdì sera.

Selvaggia Roma piange dopo le nomination al Grande Fratello Vip 2020

Ma questo non pasta a far smettere di piangere Selvaggia Roma che se la prende anche con Andrea Zelletta reo di averl fatta passare per la donna che non è e che parla male delle altre donne. Alla fine l’influencer la invita a sfogarsi sicura che le cose andranno meglio perché alla fine questo è un gioco che va avanti ad esclusione. Intanto al Grande Fratello Vip 2020, i vipponi non avranno il tempo di riprendersi perché questa sera torneranno in onda su Canale5 con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare di abbandoni e di nuovi ingressi. Pomo della discordia è ancora Elisabetta Gregoraci. Dopo quello che è successo nella diretta di venerdì, le due l’indomani si sono ritrovate allo stesso tavolo e hanno finito di nuovo col discutere perché quando la showgirl calabrese si accorge che Rosalinda, Dayane e Selvaggia Roma continua a sparlare di lei, dà di matto e annuncia che andrà via subito rinunciando alla permanenza nella casa fino a lunedì sera. Poi proprio parlando della romana, Elisabetta dice agli altri che adesso dovrà trovare qualche altro modo per farsi notare e far parlare di lei in puntata adesso che lei se ne va ma alla fine è Selvaggia Roma che attacca invitando la calabrese a non fare la vittima perché non ha intenzione di salutarla perché non le va. E alla fine la Gregoraci minaccia di andare via ma alla fine è rimasta e ha condiviso il cucurio con Pierpaolo Pretelli. Cosa ne sarà di Selvaggia Roma questa sera al Grande Fratello Vip 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA