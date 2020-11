Selvaggia Roma/ Video: doccia hot nel Cucurio del Grande Fratello Vip

Durante la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Pupo hanno avuto l’opportunità di decidere chi mandare nel Cucurio. I due opinionisti hanno voluto creare un po’ di scompiglia mandando Pierpaolo Pretelli (scelta dalla Elia per fare dispetto ad Elisabetta Gregoraci) e Selvaggia Roma. I due ragazzi si sono ambientati velocemente alle scomodità del Cucurio e hanno avuto modo di chiacchiere a lungo, anche della ex di Flavio Briatore. Tra una chiacchiera e l’altra l’influencer ha trovato il tempo di farsi una doccia. Con costume dorato e infradito Selvaggia si è lavata nella doccia spartana senza troppe comodità, rischiando anche di scivolare. Non è mancata una cantata sotto il getto di acqua calda: l’influencer si è esibita sulle note di “Tu sei l’unica donna per me” di Alan Sorrenti. Clicca qui per vedere il video della doccia di Selvaggia Roma

SELVAGGIA ROMA: SCOMPIGLIO AL GRANDE FRATELO VIP

Sembra evidente che il motivo per cui Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 sia proprio l’ex velino Pierpaolo Pretelli. L’influencer ha subito voluto mettere in chiaro le cose con Elisabetta Gregoracci, che ha sviluppato un bel feeling con il ragazzo, rivelando baci passati con Pretelli. Secondo Selvaggia, la Gregoraci non è sincera con Pierpaolo che invece è realmente interessato a lei. Sui socia. in tanti, con toni duri e sprezzanti, criticano Selvaggia Roma per il suo atteggiamento: “Questa è Selvaggia Roma… ha diviso due persone che si vogliono bene per un gioco e che non fa altro che sparlare di loro. Non possono passare questi messaggi in un programma. La cattiveria non può essere premiata“, sono le parole di un utente su Twitter.



