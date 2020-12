Selvaggia Roma Vs Francesco Chiofalo/ “Mio padre? Situazione delicata! Solo io so…”

Dopo le accuse lanciate da Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma è pronta a difendersi. Lo farà nel salotto di Barbara D’Urso, probabilmente a Live, ma prima ha deciso di inviare un videomessaggio in cui dà una prima risposta al suo ex fidanzato che ha detto la sua sul rapporto che la Roma ha con suo padre. “Ciao Barbara, grazie per non aver creduto alle parole di quel signore – ha esordito Selvaggia, facendo appunto riferimento a Chiofalo – che poi ha tirato in ballo una situazione molto delicata che riguarda me e mio padre, cosa di cui ovviamente devo parlare solo io perché solo io so come sono andate veramente le cose.” Così ha concluso ringraziando ancora la conduttrice: “Ti volevo ringraziare ancora una volta e, qualora tu volessi parlare con me, io ci sono”.

Selvaggia Roma lancia l’appello a Barbara D’Urso

Tornati in studio, Barbara D’Urso ha poi detto la sua sulla complessa vicenda che riguarda l’ex gieffina. “Selvaggia parlerà con me di questa storia, ci dice che il padre in questo momento è in Tunisia”, e ha inoltre spiegato perché abbia deciso di prendere a prescindere le difese della ragazza: “Io chiaramente ho difeso Selvaggia, una ragazza che dice di aver anche pensato al suicidio a causa del rapporto con suo padre… non voglio pensare che abbia detto una bugia perché sarebbe folle!” La versione di Selvaggia sarà data soltanto in diretta e in uno dei programmi della D’Urso. Chiaro che non mancherà l’atteso confronto con Francesco Chiofalo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA