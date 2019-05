Selvaggia Roma VS Guendalina Tavassi/ “Non sei un’amica! Eliana non sta bene…”

Selvaggia Roma durante la parte talk dedicata a Pamela Prati ed ex socie, è scesa in campo nel ruolo di analista. Sappiamo bene che l’ex fidanzata di Lenticchio, oltre ad essere amica di Eliana Michelazzo, fa parte ancora della sua agenzia (probabilmente l’unica ad essere rimasta lì insieme a Silvia Raffaele, ex tronista di Uomini e Donne). Ecco perché, nel dietro le quinte del programma, ha avuto modo di assistere al litigio con protagonista proprio la sua amica Eliana, scagliarsi contro Guendalina Tavassi. Anche in questo caso, la presa di posizione della Roma è apparsa abbastanza chiara ed ha espresso il suo punto di vista tramite Instagram, attraverso delle dettagliate Stories. Per merito di un italiano piuttosto maccheronico, l’influencer ha esordito: “Io come sempre dico che purtroppo ci sono queste situazioni. Potete crederci o no! Ma io ho creduto a una persona che nemmeno riusciva a respirare dentro una camera d’albergo. Dove ancora oggi mi dice che ha voglia di sentire un “simone” che non esiste. Piange poi ride poi piange. Non sta bene e vorrei vedere un sostegno morale e solidarietà per una persona che sta davvero male”.

Selvaggia Roma contro Guendalina Tavassi

Successivamente Selvaggia Roma ha continuato, scagliandosi apertamente contro Guendalina Tavassi (anche in questo caso, riportiamo le sue parole, compresi gli “orrori” grammaticali): “Non ho parole. Troppa cattiveria nei confronti di una persona che a mentito a tutti anche a se stessa. Vieni qui oggi con questo veleno così forte in più ora capisco il perché. Avendo preso le parti della prati possiamo solo immaginare avendo visto la puntata. Sei stata in albergo, a stringerla e a dispiacerti per lei. Poi uscita fuori tutto questo!”. Secondo Selvaggia Roma, proprio Guendalina Tavassi, non si sarebbe comportata da amica: “Al suo posto avresti reagito allo stesso modo. Si agisce in un altro modo” (questa parte ha confuso anche voi?). “Ti vuoi dissociare? – continua Selvaggia – Non c’è problema. Ma dovete imparare a non dare queste pugnalate gratuite per cosa?? Tv?? Per fare casino?? Non ne capisco il senso!! Davvero!”. Cara Selvaggia, anche noi non capiamo il senso di questo messaggio… davvero.

