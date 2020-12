Selvaggia Roma:”Mio Padre? non ho rapporto, ho sofferto molto”/ Fa mille figli ma si scorda di quanti ne ha!

Non è la prima volta che Selvaggia Roma parla del padre. In passato la ex fidanzata di Francesco Chiofalo durante una chiacchierata su Instagram con i fan ha risposto alla domanda di un follower che le ha chiesto “perché non hai un papà?”. Una domanda a cui la ragazza non si è sottratta, anzi ha risposto parlando del rapporto conflittuale con il padre: “se me lo avessi chiesto tre anni fa, non avrei risposto. Oggi riesco a parlarne di più. Ci sono molti che non hanno un papà, io purtroppo ho dovuto fare tutto con mia mamma. E lei ha dovuto ricoprire troppi ruoli in passato”. La Roma ha poi proseguito dicendo: “vengo da un papà che purtroppo, con dispiacere, viene da una cultura diversa. Comunque è il classico papà che fa mille figli ma si scorda di quanti ne ha!”. Un altro fan, sempre in occasione di domanda e risposta sui social, le ha chiesto che rapporto con la mamma e gli altri familiari con la Roma che ha replicato: “con papà non ho rapporto. Ho sofferto molto, certe volte una piccola scheggia entra nel mio cuore ma poi va via! Con mamma? Vabbe mamma è la vita! E mio nonno che non c’è più! Mio fratello e mia sorella? Li amo da morire, siamo molto legati”.