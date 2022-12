Selvaggia zittita da Mariotto “tuo odio per lei è palese”/ Caos in diretta e Milly…

Selvaggia Lucarelli vs Guillermo Mariotto, volano parole pesanti durante la finale di Ballando con le Stelle 2022

Accade di tutto durante la finale di Ballando con le stelle 2022. Selvaggia Lucarelli mastica molto amaro dopo la scelta dei colleghi giurati di premiare Luisella Costamagna nella sfida-spareggio con Alex di Giorgio. “Luisella si è ritirata! Se devo scegliere tra una persona che ha ballato undici puntate ed una che si è fatta male alla prima puntata, scelgo il concorrente che ne ha ballate undici!”, tuona la giornalista. “C’è un odio palese contro la Costamagna, perché la odi?“, interviene a gamba tesa Guillermo Mariotto. Che insiste rincarando la dose, con accuse pesanti: “Questo è odio sferrato contro un’altra giornalista…”. “Non scomodiamo la parola odio”, replica molto infastidita Selvaggia. I due giudici provano a zittirsi a vicenda, ma la discussione si infiamma quando intervengono anche Zazzaroni, Smith e Canino.

Selvaggia Lucarelli fischiata dal pubblico di Ballando con le stelle: "Vado via!"/ "Teatrino stucchevole"

Selvaggia Lucarelli ‘accerchiata’ a Ballando con le stelle per il caso Costamagna: “Consiglierò ai futuri concorrenti di infortunarsi”

Tutti contro Selvaggia Lucarelli, che rimane a bocca aperta e sembra incredula: “Allora se le cose stanno così Gabriel Garko avrebbe dovuto ritirarsi senza continuare a ballare. Il prossimo anno consiglierò alle coppie di infortunarsi. In qualunque concorso se uno si ritira si va a casa”, punge Selvaggia. Il pubblico rumoreggia e nel frattempo Milly Carlucci sembra schierarsi velatamente dalla parte dei colleghi della Lucarelli, evidenziando la chiarezza del regolamento a proposito del ripescaggio di Luisella. Ovviamente Selvaggia non si fa influenzare ed il suo voto, infatti, va alla coppia formata da Di Giorgio-Porcu. Animi caldissimi tra la Lucarelli e i suoi colleghi giurati. Selvaggia si sente sempre più accerchiata, quale futuro per l’iconica giurata di Ballando con le Stelle?

