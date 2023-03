Semaglutide, farmaco che fa dimagrire senza dieta/ Sorrentino: “Controindicazioni”

Il semaglutide è un farmaco anti diabete che si sta diffondendo in maniera massiccia negli Stati Uniti in quanto ha capacità di far dimagrire. Viene infatti utilizzato sugli obesi e il fenomeno è letteralmente esploso oltre oceano soprattutto fra gli influencer. In Italia il semaglutide è vietato e il dietologo Nicola Sorrentino ha spiegato: “Diciamo subito che è diseducativo dire che un farmaco o qualsiasi altra cosa possa aiutare a dimagrire senza una dieta e un’attività fisica. Questo è un farmaco nuovo, indicato nel trattamento degli adulti da diabete di tipo 2 non controllato, e può aiutare a dimagrire. Fino a dicembre poteva essere prescritto solo da diabetologi e solo per chi aveva il diabete, ma da gennaio può essere prescritto anche da altri specialisti ma sempre e solo per chi ha il diabete”.

Bassetti vs Crisanti: "Covid? Fatto nostro meglio"/ "Non chiudo occhi, fu disastro"

E ancora: “Negli Stati Uniti alcuni studi clinici dicono che questo farmaco fa dimagrire ma in Italia non esiste alcuna scheda tecnica a riguardo. Si è creato un mercato off label per procurarselo ma bisogna fare attenzione perchè questo è un farmaco che deve essere prescritto dai medici, come tutti i farmaci”. Quindi ha proseguito: “Ci sono controindicazioni perchè è un farmaco per diabetici. Negli Stati Uniti è diverso ma Elon Musk, che lo assume, lo prenderà perchè gli è stato probabilmente prescritto dal medico, non penso che vada in farmacia e se lo prenda”.

Obbligo vaccini, toga Cassazione/ "Consulta avalla politica e tradisce Costituzione"

SEMAGLUTIDE ADINOLFI: “ME L’HANNO PROPOSTO”

Mario Adinolfi, in collegamento a Mattino5, ha aggiunto: “Mi hanno proposto il semaglutide, questo farmaco ma io in vita mia non ho mai fatto una dieta quindi ho declinato l’invito ma so che va fortissimo anche in Italia, ci sono delle punturine che girano…”.

Quindi Adinolfi ha aggiunto: “E’ una cosa che mi fa sorridere perchè gente che si ammazza di pesi e di allenamenti e poi ricorre alla scorciatoia. Negli Usa fanno addirittura delle feste dove si fanno le punturine, e ciò ci racconta la tragedia del nostro mondo. Io sono affezionato alla mia forma fisica e sono l’uomo con più body shaming in Italia ma non me ne frega proprio niente”.

"Piano pandemico? Speranza doveva aggiornarlo"/ Pm Bergamo smentiscono ex ministro

© RIPRODUZIONE RISERVATA