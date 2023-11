Semaglutide potrebbe ridurre la dipendenza da alcol/ Lo studio: “Meno voglia di assumerlo”

Il semaglutide, il farmaco per il diabete di tipo 2 e per la perdita di peso che ha fatto impazzire il mondo, potrebbe aiutare le persone dipendenti dall’alcol. Secondo uno studio di The Health Survey for England 2021, circa 1,7 milioni di adulti bevono a livelli che potrebbero avere un impatto negativo sulla loro salute. Il farmaco “miracoloso” per l’obesità, assunto come pillola o iniezione quotidiana, avrebbe anche ridotto la voglia di assumere alcol tra coloro che lo assumevano per perdere peso. Sono adesso in corso i primi studi clinici sull’uomo dopo che gli effetti benefici sono stati confermati negli studi sugli animali.

I ricercatori dell’Oklahoma State University negli Stati Uniti hanno avviato lo studio Semaglutide Therapy for Alcohol Reduction (STAR), in cui 80 persone che abusano di alcol o che sono dipendenti dall’alcol riceveranno iniezioni settimanali di semaglutide o placebo per 12 settimane. Il gruppo inizierà con una dose di 0,25 mg a settimana per quattro settimane, per poi aumentare a 1 mg a settimana: si tratta dello stesso schema di dosaggio utilizzato per il diabete di tipo 2. Lo studio misurerà i cambiamenti nel consumo di alcol, nonché i cambiamenti nell’attività cerebrale utilizzando scansioni come la risonanza magnetica funzionale, spiega il Daily Mail.

Semaglutide può aiutare contro l’alcolismo?

Kyle Simmons, professore di farmacologia e fisiologia che sta conducendo lo studio dell’Oklahoma State University, ha dichiarato a Good Health: “Il semaglutide sembra modulare l’attività nei circuiti di ricompensa del cervello, rendendo il cibo e l’alcol meno gratificanti. In altre parole, con il semaglutide in corpo, il cibo o l’alcol di fronte a te non sono uno stimolo così “caldo” per il tuo cervello come lo sarebbe altrimenti. Non sappiamo ancora se il semaglutide sia sicuro ed efficace nel trattamento del disturbo da consumo di alcol, ma i dati provenienti da studi su roditori e scimmie suggeriscono che lo sarà e prove aneddotiche sugli esseri umani suggeriscono che potrebbe esserlo”. I risultati della sperimentazione potrebbero non essere noti prima del 2025.

Uno studio condotto da scienziati dell’Università di Göteborg in Svezia, pubblicato sulla rivista eBioMedicine a giugno, ha rilevato che il semaglutide riduce l’assunzione di alcol nei ratti del 60%. È stata attaccata una molecola fluorescente al semaglutide per tracciare dove andava nel corpo dei ratti: è stato scoperto che si legava al nucleo accumbens, una regione del cervello coinvolta nel sistema di ricompensa. “La risposta dipende un po’ da ciò che troveremo negli studi, ma esiste il potenziale per aiutare sia i pazienti che vogliono smettere completamente di bere, sia quelli che vogliono semplicemente bere di meno,” ha spiegato al Daily Mail il professor Simmons.











