Sembra proprio di essere a Tahiti ma siamo in una delle regioni più incantevoli d’Italia. Un luogo paradisiaco da vedere assolutamente.

L’Italia è un Paese che, come ben sappiamo, regala paesaggi a dir poco mozzafiato. Montagne imponenti, borghi incantati, laghi silenziosi e soprattutto spiagge che nulla hanno da invidiare ai Paesi tropicali che ammiriamo da sempre.

Francesco Marchetto/ “Il primo interrogatorio di Alberto Stasi? Pensai subito al fermo ma poi...”

Se pesiamo alle bellezze naturali del nostro Paese, è facile evocare le Cinque Terre, la Costiera Amalfitana le Isole maggiori, ma c’ un vero e proprio angolo di paradiso in Sardegna che merita un posto d’onore tra le meraviglie balneari del Mediterraneo.

La bellezza di Cala Brandinchi

A circa 300 chilometri in linea d’aria da Roma, si trova una spiaggia da fascino quasi esotico: Cala Brandinchi, una vera Tahiti in miniatura. Situata nel nord est della Sardegna, nel territorio di San Teodoro, Cala Brandinchi è uno di quei luoghi capaci di lasciare senza fiato già al primo sguardo.

Rapimento Cristina Mazzotti: chi furono i mandati?/ Boss della 'Ndrangheta Latella, Calabrò, Talia e Morabito

La sabbia è finissima, quasi impalpabile, e di un bianco accecante che contrasta con le sfumature turchesi dell’acqua. Il mare è basso e cristallino, ideale per le famiglie con bambini, ma anche perfetto per chi cerca relax o vuole solamente godersi il sole in un ambiente incontaminato.

Oltre alla sua straordinaria bellezza paesaggistica, Cala Brandinchi è impreziosita da un ecosistema variegato. La spiaggia è incorniciata da dune morbide, macchia mediterranea e lagune costiere che ospitano numerose specie di uccelli tra cui i suggestivi fenicotteri rosa. Un vero spettacolo della natura che regala sensazioni ed esperienza visive fuori dal comune.

Cristina Mazzotti: chi era/ La prima donna sequestrata dalla 'Ndrangheta: morta dopo 30 giorni di prigionia

Come si raggiunge

Raggiungere Cala Brandinchi è molto semplice. L’aeroporto di Olbia è il punto di arrivo più comodo. Lì puoi noleggiare un’auto e poi prendere la SS125 in direzione Capo Coda Cavallo. Dopo circa 8 chilometri un bivio segnala l’ingresso alla spiaggia. Per chi alloggia a San Teodoro, la distanza si accorcia notevolmente. Basta seguire le indicazioni locali per raggiungere la costa.

Accanto a Cala Brandinchi, un altro angolo di paradiso è Lu Impostu, una spiaggia tranquilla con caratteristiche simili ideale per chi vuole evitare la folla senza rinunciare al mare caraibico.

Ancor più a nord troviamo Punta Molara offre fondali spettacolari per chi pratica snorkeling o immersioni. Qui la vita marina è vibrante con pesci variopinti e fondali rocciosi che rendono ogni esplorazione un piccolo viaggio nel blu.

Dopo una giornata di sole e mare, San Teodoro, rappresenta senza dubbio una piacevole tappa serale. Il borgo conserva un’anima autentica, con mercatini, eventi culturali e ristorantini tipici dove assaggiare la cucina sarda. Per i più avventurosi c’è l’escursione all’isola di Tavolara, un’imponente montagna calcarea che che emerge dal mare e offre occasioni per fare trekking e ammirare la natura selvaggia mozzafiato.