Un luogo magico, il cui fascino sembra essersi fermato nel tempo, un posto incantevole che deve essere assolutamente visitato

Spesso i luoghi meno noti sono quelli più suggestivi, accade in Italia dove ci sono tantissimi borghi – magari non famosissimi – che bisogna assolutamente visitare. Il bel Paese pullula di piccoli borghi che ricordano i paesaggi fiabeschi, da visitare per godersi un momento di relax fuori dal tempo e dal caos cittadino. Se si è amanti di passeggiate in piccole strade medievali caratterizzate da quei tanti piccoli ciottoli e si ha bisogno di staccare la spina, sicuramente visitare uno di questi posti è un’ottima idea.

Causa Booking/ Albergatori in via legale: possibilità di risarcimento

E, come abbiamo detto, l’Italia è ricca di incantevoli borghi, basti pensare che nel 2025 ad aggiudicarsi il primato di borgo più bello d’Europa è proprio un piccolo paesino italiano della provincia di Alessandria. Un luogo che sembra essere uscito direttamente da un quadro, luogo ideale dove godersi una bella vacanza.

SPORT BUSINESS FORUM/ L'occasione delle Olimpiadi per far crescere valori e territori

Qual è il borgo italiano riconosciuto come borgo più bello d’Europa del 2025

Il primato quest’anno, dunque, è tutto italiano. A ricevere questo importante riconoscimento è stato il borgo di Volpedo, cittadina con poco più di mille abitanti, che si trova in provincia di Alessandria, nella parte che confina con la Lombardia. E’ un luogo unico, dove il tempo si ferma, un piccolo paese la cui caratteristica è l’atmosfera pacata e rilassata, oltre che i paesaggi incredibili, da mozzare il fiato.

A Volpedo è nato Giuseppe Pellizza, noto pittore, autore del famoso dipinto Il Quarto Stato. Infatti questo borgo è visitato da molti appassionati d’arte, fotografi e studenti. Non tutti, però, sanno che si tratta anche di un luogo magico, meta ideale per chi ha in mente una gita fuori porta, lontano dagli stress cittadini e dall’aria inquinata. Tra le piccole viuzze su cui si sviluppa il paesello, le abitazioni che ricordano quelle dei presepi o delle favole e il panorama su una natura incontaminata, c’è da restare estasiati.

E' questo il mare più bello di Italia: la classifica (e il primo posto a sorpresa)

Il borgo di Volpedo non gode di grande fama, ma adesso che è stato premiato come il più bello d’Europa, con molta probabilità si assisterà a un incremento di visitatori. Cosa si può fare in questa cittadina in provincia di Alessandria? Sicuramente l’attività principale è quella del passeggiare, scoprire tutte le vie medievali, lasciandosi trasportare da quest’atmosfera medievale e fiabesca.

Inoltre si possono visitare i luoghi legati alla vita di Giuseppe Pellizza, c’è la sua casa-studio, che si trova proprio nel centro storico e anche il Museo Didattico in piazza Quarto Stato, dove si trova materiale espositivo legato alle opere e alla carriera del pittore. Se si è amanti della natura e i percorsi un po’ più strong non spaventano, si potrà percorrere il Sentiero della Montà di Bogino, un percorso unico con il quale si arriva sulla cima della collina che Giuseppe Pellizza ha dipinto in un suo quadro.