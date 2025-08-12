Gloria Nicoletti è bellissima, e sui social è comparsa anche la foto di sua figlia che le somiglia parecchio. Sono due gocce d'acqua.

Gloria è stata molto amata nello studio televisivo di Uomini e Donne, in cui è tornata per l’edizione 2024/2025 dopo aver preso una pausa dal programma. Originaria di Roma, sua figlia si chiama Paola e con lei ha un rapporto bellissimo. La fanciulla è invece venuta al mondo quando la Nicoletti aveva 20 anni ed ebbe una storia con un uomo di 13 anni più grande, che ha sposato dopo sei mesi di relazione. La loro unione è però terminata e i due hanno divorziato, decidendo di prendere due strade differenti. Si è iscritta al dating show di Canale 5 per realizzare il suo sogno di incontrare la propria anima gemella, e lì ci sono state per lei diverse frequentazioni come quelle con Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza, Armando Incarnato e Diego Tavani.

Nel corso degli anni, Gloria è comparsa nel piccolo schermo anche come attrice, e ha recitato in diverse serie tv come Le ragazze di Piazza di Spagna, Cuore contro cuore, RIS 2 e RIS 3. Ha inoltre partecipato a vari programmi tv come Miss Italia, Uno Mattina, La Vita in Diretta, Forum, Carramba che sorpresa e Domenica In. Il suo volto è apparso spesso in tv soprattutto tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000.

Gloria Nicoletti e la foto con la figlia

La dama di Uomini e Donne ha un legame davvero speciale con la figlia Paola, che ha avuto quando era molto giovane e a cui è profondamente legata. Nata dalla sua precedente relazione con un uomo più grande di lei, la ragazza sta completamente gli studi in Giurisprudenza e ha il sogno di entrare nel settore della moda. Ad accomunarle è infatti la forte passione per il mondo dello spettacolo, dato che anche la sua mamma ha collezionato diverse esperienze nel piccolo schermo. Attive sui social, compaiono spesso fotografie che le ritraggono insieme e molti fan non possono fare a meno di notare quanto le due si assomiglino.

Anzi, sono praticamente due gocce d’acqua ed è per questo motivo che i followers le riempiono spesso di commenti. Paola ha lo stesso volto della sua mamma anche se lei ha optato per un’acconciatura molto diversa e per dei capelli biondi. Alta, magra e bellissima, la giovane fanciulla ha inoltre sempre visto Gloria come la sua confidente e migliore amica. “Amore della mamma ti amo“, ha scritto la dama sui suoi profili social rivolgendosi proprio alla figlia.