Semedo alla Juventus?/ Calciomercato: ai blaugrana De Sciglio, Pjanic e 25 milioni

Nuove bombe di calciomercato ci arrivano dalla Spagna, come l’indiscrezione per cui sarebbe già tutto fatto tra Juventus e Barcellona per l’approdo a Torino di Semedo. Il giocatore, che pure nei giorni scorsi era finito nel mirino dell’Inter come possibile contropartita dell’affare di Lautaro Martinez, pare invece prossimo a concludere un accordo con i bianconeri, e saremmo dunque già agli ultimi dettagli: o questo è quello ci ha rivelato solo oggi il sito catalano Sport. Leggiamo infatti che è ormai tutto fatto per l’approdo del terzino del Barcellona alla Vecchia Signora: il giocatore, il suo valore è stato fissato a 50 milioni di euro (e che è rappresentato dal superprocuratore Jorge Mendes), verrà pagato dalla dirigenza bianconera con i cartellini di De Sciglio e Pjanic, a cui verranno aggiunti 25 milioni cash.

SEMEDO ALLA JUVENTUS: MANCA L’OK DEL GIOCATORE

Dunque per i media spagnoli pare che sia tutto pronto per l’arrivo di Semedo alla Juventus: dalla sua cessione poi i blaugrana incasseranno qualcosa di extra da poter utilizzare per rilanciare la propria offerta per il nerazzurro Lautaro. A mancare però ancora è l’ok del giocatore, che pure al momento nulla fa pensare che debba continuare a giocare nella Liga nella prossima stagione: Mendes dovrebbe infatti aver ormai già convinto il suo assistito della bontà dell’affare. E di certo chi ne sarà felice è il club catalano che oltre alla parte cash avrà la posto di Semedo, un giocatore del medesimo ruolo come De Sciglio, e un “usato sicuro” del valore di Pjanic, entrambi impazienti di mostrare il proprio valore con altri colori, dopo una stagione ricca di critiche.



