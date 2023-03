SEMICONDUTTORI/ Guerra Usa-Cina, i fattori che decretano la sconfitta dell’America

La segretaria al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo ha formulato le sue raccomandazioni per la rivitalizzazione dell’industria americana dei semiconduttori, un piano fondamentale per mantenere la leadership economica degli Usa.

Queste raccomandazioni sono state formulate in un report intitolato Il Chips Act e una visione a lungo termine per la leadership tecnologica americana, consegnato il 23 febbraio, nel quale Raimondo ha parlato della “incredibile opportunità che abbiamo come nazione per scatenare la prossima generazione di innovazione americana, proteggere la nostra sicurezza nazionale e preservare la nostra competitività economica globale mentre implementiamo lo storico Chips e la legge scientifica”.

TRIBUNALE CONTRO PUTIN/ "A chi giova fare della giustizia un'arma di guerra?"

Firmato dal presidente Joe Biden nell’agosto 2022, il Chips and Science Act assegna 52,7 miliardi di dollari alla produzione e alla ricerca e sviluppo di semiconduttori e autorizza altri 24 miliardi di dollari in crediti d’imposta per la produzione di semiconduttori.

Nel suo discorso, Raimondo ha anche delineato il desiderio dell’amministrazione Biden per gli Stati Uniti di dominare l’industria tecnologica globale. Le dichiarazioni di Raimondo sembrano suggerire che gli Usa vorrebbero invertire la globalizzazione del settore dei semiconduttori e stabilire una catena di approvvigionamento completa per ogni prodotto sul territorio degli Stati Uniti, indipendentemente dal vantaggio comparativo.

DIARIO USA/ Economia forte e niente "woke": le mosse di DeSantis per battere Trump e Biden

Allo stato attuale è una possibilità concreta? Non sembra sia possibile realizzare a breve termine un progetto così ambizioso.

Facciamo un esempio: Sony ha appena costituito una joint venture con Tsmc in Giappone. Fuori dal Giappone, Sony Semiconductor ha basi di progettazione e sviluppo in Belgio, Francia, Finlandia, Spagna, Svizzera, Israele e Taiwan; basi di produzione in Thailandia (assemblaggio del sensore di immagine) e Cina (pickup ottici); e basi di vendita nella Cina continentale, Hong Kong e Taiwan, Sud Corea, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti (San José).

Tornando alla situazione degli Stati Uniti, la quota di produzione americana di chip è scesa dal 37% al 12% dal 1990. Nessuno dei semiconduttori più avanzati del mondo è ora prodotto negli Stati Uniti. Opportunamente, la segretaria del Commercio americano ha sottolineato che questa atrofia di produzione ha conseguenze reali. Per cominciare, è una minaccia per la sicurezza nazionale. Infatti le capacità di difesa – come armi ipersoniche, droni e satelliti – dipendono da una fornitura di chip che non sono attualmente prodotti in America. Non solo: la dipendenza dalle catene di approvvigionamento dei semiconduttori stranieri danneggia anche l’economia Usa. Nel 2001, gli Stati Uniti avevano oltre 300mila lavoratori manifatturieri nei semiconduttori. Negli ultimi 20 anni hanno perso un terzo di quei lavori, mentre l’industria globale dei semiconduttori è più che triplicata.

TERZA GUERRA MONDIALE, KIEV “DOLORE BATTAGLIA DONBASS”/ Assedio Bakhmut e superbomba

Insomma la brutale verità è che, senza la forza di fabbricazione negli Stati Uniti e l’innovazione che ne deriva, gli Usa sono in netto svantaggio nella corsa per inventare e commercializzare le generazioni future di tecnologia. Poiché la produzione statunitense è stata esternalizzata all’estero, lo sviluppo di alcune apparecchiature chiave nella produzione di semiconduttori – tv a schermo piatto, robot industriali e altri prodotti – è andato con esso.

Raimondo ha poi osservato che “negli ultimi due anni la Cina ha prodotto oltre l’80% della nuova capacità globale per alcuni chip e la loro quota di mercato sta crescendo”. La sua preoccupazione è giustificata?

I dati mostrano che tra i primi 10 venditori di semiconduttori nel 2022 classificati per entrate, sette erano americani (Intel, Qualcomm, Micron, Broadcom, Amd, Texas Instruments e Apple), due sudcoreani (Samsung e SK Hynix) e uno taiwanese (Mediatek). Samsung e SK Hynix si sono classificati al primo e terzo posto, rispettivamente, mentre Intel si è classificato al secondo posto. Cinque erano società di design che esternalizzavano a Tsmc. Tsmc, con sede a Taiwan, è – insieme a Samsung della Sud Corea – uno dei due pilastri principali dell’industria globale della fabbricazione dei semiconduttori.

Taiwan da sola produce il 92% delle chip all’avanguardia nel mondo. Sebbene non sia stato oggetto del discorso di Raimondo, il rischio reale relativo all’industria dei semiconduttori per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti è la dipendenza dalle fabbriche di Tsmc a Taiwan. Per coprire questo rischio e ricostruire l’industria statunitense dei semiconduttori, ha affermato Raimondo, gli Usa hanno bisogno del settore privato, utilizzando 50 miliardi di dollari di investimenti pubblici ai quali aggiungere almeno 500 miliardi di dollari in finanziamenti aggiuntivi per la produzione e la ricerca e sviluppo.

Il cuore di questi investimenti sarà la creazione del National Semiconductor Technology Center. L’Nstc sarà un ambizioso partenariato pubblico-privato in cui governo, industria, clienti, fornitori, istituti scolastici, imprenditori e investitori convergono per innovare, connettere e risolvere i problemi. Raimondo prevede una rete di diversi centri in tutto il Paese, risolvendo le sfide di ricerca e sviluppo più importanti, pertinenti e universali nel settore.

Il loro lavoro – alimentato dal supporto del settore – genererà nuovi dispositivi, processi, strumenti e materiali per l’ecosistema produttivo. L’American Semiconductor Innovation Coalition (Asic) ritiene che l’Nstc possa funzionare fintanto che può sviluppare e attuare un programma pratico e tecnico incentrato sul passaggio dall’innovazione alla commercializzazione ed essere ritenuto responsabile nel raggiungimento di obiettivi chiari e misurabili. Tuttavia la vera questione è un’altra e la segretaria al Commercio l’ha individuata molto chiaramente: se gli Stati Uniti non investiranno nella forza lavoro manifatturiera americana, qualsiasi spesa sarà inutile. È quindi indispensabile formare decine di migliaia di ingegneri, tecnici e scienziati. È proprio ciò che la Cina sta facendo e che l’America deve fare se non vuole essere sconfitta.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA