Semifinale Isola dei Famosi 2025 in onda oggi, 25 giugno: eliminati, proclamazione primi quattro finalisti, sorprese e sfide e colpi di scena

Semifinale Isola dei famosi 2025: anticipazioni puntata del 25 giugno

Prima rispetto a quando inizialmente previsto questa edizione dell’Isola dei famosi 2025 si avvia al termine. L’edizione che ha visto il debutto come conduttrice di un reality Veronica Gentili ed il ritorno della conduttrice storica Simona Ventura nelle vesti di opinionista non ha brillato negli ascolti, con una media intorno al 10% di share ha deluso le aspettative e per questo si sta procedendo alla chiusura anticipata. Questa sera andrà in onda la semifinale Isola dei famosi 2025 mentre la finale verrà trasmessa martedì 2 luglio.

E dalle anticipazioni si scopre che sarà una puntata scoppiettante e piena di colpi di scena. Innanzitutto si commenteranno tutti i fatti più salienti successi durante la settimana, dal confronto dopo larissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso, i due troveranno un punto di incontro? Fino al cosiddetto cacca-gate che ha creato non pochi problemi ai naufraghi. E poi ancora alcuni di loro hanno mostrato i segni della stanchezza come Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi e si scoprirà se vorranno abbandonare il reality ad un passo dalla finale o continuare. Non mancheranno poi le sorprese per alcuni concorrenti, le sfide e le prove da affrontare.



Isola dei famosi 2025: eliminati ed eletti i primi finalisti, resa dei conti finale

Le anticipazioni semifinale Isola dei famosi 2025 svelano, inoltre, che sarà una puntata decisiva in vista della finale. Innanzitutto si scoprirà chi sarà l’eliminato tra i tre concorrenti in nomination: Jey Lillo, Patrizia Rossetti e Cristina Plevani ma gli eliminati dall’Isola saranno più di uno, subito dopo verrà aperto un nuovo televoto flash per decidere chi altri dovrà definitivamente abbandonare il reality.



E non è tutto, sempre dalle anticipazioni sulla puntata di questa sera si scopre che cesserà di esistere l’Ultima Spiaggia ed i naufraghi che la abitano saranno sottoposti ad un nuovo televoto che deciderà le sorti di Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi, alcuni saranno eliminati mentre altri rientreranno a tutti gli effetti in gara insieme agli altri concorrenti e potranno contendersi insieme agli altri l’ accesso alla finale. E soprattutto nel corso della puntata verranno decretati i primi quattro finalisti che accederanno direttamente alla finale del 2 luglio per contendersi la vittoria.

Come vedere l’Isola dei famosi 2025 in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni più salienti della semifinale Isola dei famosi 2025 non resta che ricordare infine che nel corso della puntata si susseguiranno una serie di duelli e sfide. La semifinale andrà in onda questa sera, mercoledì 25 giugno 2025, in prima serata su Canale5 ma è possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity ed in replica su Mediaset Extra.