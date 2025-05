La trasmissione Porta a Porta si è occupata del recente caso dei presunti abusi a Seminara che sarebbero stati commessi da alcuni rampolli della locale ‘ndrangheta contro due ragazzine minorenni nell’arco di due lunghissimi anni al termine dei quali le vittime hanno deciso di denunciare i loro aguzzini: seppur per una delle due vittime le cose siano andare – per così dire – ‘bene’ perché ha ottenuto la protezione dagli inquirenti e il supporto da parte della sua famiglia; per la seconda alle violenze dei rampolli di Seminara si sono unite anche quelle dei suoi stessi familiari.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che secondo il racconto delle due ragazze di Seminara le violenza – ripetute e corredate anche dalla registrazione di alcuni video – sarebbero avvenute tra il gennaio del 2022 e il novembre del 2023 quando erano entrambe grosso modo 14enni: in totale i presunti abusatori sarebbero stati una 20ina e tra di loro ci sarebbero anche almeno 3 rampolli della locale ‘ndrangheta e un paio di figli di dirigenti istituzionali e per ora si sarebbe arrivati alla condanna in primo grado di sei giovani – e l’assoluzione di altri sette – con pene comprese tra i 5 e i 13 anni.

Presunti abusi a Seminara: una delle due vittime torturata dalla famiglia come punizione per la denuncia ai rampolli della ‘ndrangheta

Come dicevamo già prima, dopo la denuncia delle vittime di Seminara per una di loro sarebbe cominciato un vero e proprio inferno con la famiglia che l’avrebbe sottoposta ad ogni tipo di violenza – tra le frustate, la segregazione con la bocca tappata da un foulard e le vere e proprio botte – considerandola colpevole di aver accusato le influenti cosche della ‘ndrangheta locale e di aver gettato in ombra l’intera famiglia: per il caso il gip ha recentemente disposto i domiciliari per la zia 78enne delle ragazze e il divieto di avvicinamento per il cugino 47enne; mentre a loro carico non si è ancora aperto il vero e proprio processo.

L’altra ragazza vittima di abusi a Seminara – invece – ha scelto fino da subito di richiedere la protezione dai Servizi sociali ed attualmente si trova in un posto sicuro lontano dal comune di residenza: la madre è stata interpellata da Porta a Porta e ha raccontato che subito dopo la denuncia sarebbero venuti a sapere di “minacce” – e cita la promessa che “ci avrebbero ammazzati, squartati, sciolti nell’acido” – da parte delle presunti colpevoli degli stupri “tramite intercettazioni”, dicendosi pronta anche lei a lasciare al più presto il paese; mentre il padre della ragazza si è limitato a dire che “siamo rimasti scioccati” da quello che è un vero e proprio “calvario” piombato sulla “nostra famiglia”.