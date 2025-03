Seminole, film su Rete 4 diretto da Budd Boetticher

Domenica 16 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:50, il film western dal titolo Seminole.

Si tratta di una produzione Universal International Pictures del 1953 diretta da Budd Boetticher, film maker diventato famoso per avere girato numerose pellicole western di basso costo, molte delle quali con protagonista l’attore Randolph Scott.

La colonna sonora è invece realizzata da Henry Mancini, compositore di origini italiane autore del brano Moon River in Colazione da Tiffany e del motivo The Pink Panther ne La Pantera Rosa.

Nei panni del tenente Lance Caldwell, l’attore statunitense Rock Hudson, diventato famoso tra gli anni ’50 e ’60 per il suo naturale sex appeal e che aveva già lavorato con il regista l’anno precedente in Dan il terribile (1952).

Al suo fianco l’affascinante e carismatica Barbara Hale, attrice che in seguito raggiungerà l’apice della notorietà grazie al personaggio di Della Street nella famosa serie tv Perry Mason.

Nel cast anche: Anthony Quinn, Richard Carlson, Hugh O’Brian, Russell Johnson e Lee Marvin.

La trama del film Seminole: la crudeltà dei coloni contri i nativi americani

Seminole è ambientato in Florida nel XIX secolo, più precisamente nella struttura di Fort King, in un periodo in cui i rapporti tra i coloni e i nativi del luogo sono difficili e caratterizzati da continui scontri sanguinosi.

Qui, il tenente Lance Caldwell (Rock Hudson) è sotto processo perché accusato di avere assassinato uno degli uomini dell’avamposto.

L’uomo, però, è deciso nel voler dimostrare la propria innocenza, così tenta di spiegare gli avvenimenti secondo il suo punto di vista. I rapporti tra coloni e nativi americani, infatti, sono sempre più difficili a causa delle azioni violente del maggiore Harlan Degan (Richard Carlson), pronto a tutto pur di sterminare i pellerossa.

Così, in un ultimo e disperato tentativo di preservare la pace, la giovane e bella Revere Muldoon (Barbara Hale), con cui Caldwell aveva avuto in passato una storia, decide di incontrare il capo indiano, un uomo di nome Osceola/John (nato dal rapporto tra un’indiana e un vecchio amico di Caldwell).

Revere è innamorata di Osceola e, proprio per il sentimento che li lega, e per la grande amicizia che c’era tra suo padre e Caldwell, il capo indiano decide di recarsi presso la fortezza dichiarando una tregua, ma il maggiore lo arresta.

Durante la sua prigionia Osceola perde la vita e viene accusato della sua morte proprio Caldwell; per fortuna la verità verrà alla luce e sarà proprio la tribù dei Seminole ad accorrere in aiuto del tenente, permettendogli di essere di nuovo libero.

Seminole è stato girato interamente presso lo splendido Everglades National Park in Florida per ricostruire un’ambientazione quanto più realistica possibile.