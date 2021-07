Seminole/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 11 luglio 2021)

Seminole sarà trasmesso stasera su Rete 4 oggi, 11 luglio 2021, apartire dalle ore 17.00. Si tratta di un film del 1953 diretto da Budd Boetticher, regista reso famoso per aver prodotto molti film western a basso costo come: – Decisione al tramonto – I tre banditi – La valle dei mohicani – Jack Diamond gangster. Nel cast oltre a Rock Hudston, Richard Carlson e Barbara Hale, recita Antony Queen che interpreta il capo indiano Osceola. Bisogna ricordare che Antony Queen durante la sua carriera vinse due Oscar entrambi come miglior attore non protagonista per – Viva Zapata – nel 1953 e – Brama di vivere – nel 1957.

Seminole, la trama del film

La storia di Seminole è ambientata a Fort King in Florida, siamo nel 1835, quando il tenente Lance Caldwell interpretato da Rock Hudston, viene accusato di aver ucciso una sentinella. Davanti alla corte marziale l’uomo racconta la situazione fragile che in quel momento si stava vivendo tra i coloni e i nativi indiani e di come l’autorità del maggiore Harlan Degan (Richard Carlson) stava mettendo in crisi la pace, in quanto era intenzionato a sterminare i nativi Seminole.

Nel tentativo di far duranre a lungo i rapporti di pace con il gruppo dei Seminole, Revere Muldoon (Barbara Hale) un ampore passato di Caldwell, incontra il capo Seminole Osceola (Antony Queen), un meticcio nato da madre indiana e un caro amico d’infanzia del tenente Caldwell.

Nel rispetto dell’amicizia che oramai legava da anni i due uomini, Osceola si reca al forte con in mano una bandiera bianca in segno di tregua, ma viene catturato e fatto prigioniero dal maggiore Degan. Osceola muore e tutta la colpa viene fatta ricadere su Caldwell che finisce a sua volta in carcere. Alla fine la verità viene scoperta e gli indiani attaccano il forte facendo uscire dalla prigione Caldwell.

