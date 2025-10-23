Andrea Sempio rompe il silenzio: la risposta dell'indagato a tutte le illazioni che lo collegano, in qualche modo, al delitto di Garlasco

Ha rotto il silenzio dopo una lunga – e comprensibile – assenza dagli schermi televisivi Andrea Sempio, attuale indagato per il delitto di Garlasco nell’inchiesta aperta circa un anno fa dalla procura di Pavia e che starebbe cercando ipotesi alternative a quella già appurata dai processi che vede l’ex fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi, come unico responsabile dell’atroce delitto che risale ormai a quasi venti anni fa: accuse che – naturalmente – Andrea Sempio ha sempre fermamente respinto, continuando nell’ultimo periodo a dirsi sempre e comunque tranquillo e innocente.

Delitto di Garlasco, legale di Lovati: "Scontrino? Missile contro Sempio"/ "Più grave quello del giorno dopo"

Un’intervista, quella di Andrea Sempio, rilasciata eccezionalmente a Chi l’ha visto mettendo in fila tutti i (sedicenti) dubbi che in questi mesi sono emersi attorno alla sua figura, partendo – non a caso – da quel presunto DNA sotto alle unghie di Chiara Poggi, spigando che “qualora ci fosse un qualche collegamento (..) l’unica idea che ho è che frequentavo la casa dei Poggi e in qualche modo c’è stata una contaminazione“.

Garlasco, la verità di Flavius Savu/ Il nipote: "L'ordine di uccidere Chiara Poggi partì dalla Bozzola"

Similmente, a chi dice che “io fossi invaghito di Chiara”, Andrea Sempio spiega che “in realtà io l’ho vista si e no una decina di volte” dato che non frequentavano né le stesse persone, né gli stessi giri, tanto che – precisato – “con me non aveva certamente il tipo di rapporto che le avrebbe fatto aprire la porta di casa con un pigiamino leggero o una vestaglietta” come effettivamente fu sorpresa dal suo assassino.

Mentre – altro grande dubbio sul delitto di Garlasco alimentato dall’ex latitante Flavius Savu – la pista che conduce fino al Santuario della Bozzola, Sempio si limita a dire che a suo avviso si tratta solamente di “una suggestione” dato che Chiara era “una normalissima ragazza di provincia” senza la possibilità di far collare un eventuale sistema articolato di abusi; mentre sul conto spiega che “non ho mai frequentato quel giro e non può emergere nulla che mi colleghi a quel posto”.

Delitto di Garlasco/ Avvocato Savu: “Ha paura per la sua vita e continua a collegare Bozzole a Chiara”

Andrea Sempio smentisce tutte le accuse: “A Vigevano c’ero io e i soldi non servivano per corrompere nessuno”

Passando agli argomenti più (per così dire) scottanti delle ultime settimane, Sempio sullo scontrino di Vigevano si dice sconcertato dal fatto che “abbia destato così tanti sospetti visto che non sono stato l’unico ad aver portato qualcosa agli inquirenti che avallava il loro racconto”, precisando – in ogni caso – che “quello scontrino l’ho preso io e non ci sono persone che possono mettere in dubbio questa versione“; mentre sul cellulare ha spiegato che all’epoca “i telefoni si agganciavano a una cella solamente quando c’era una qualche interazione e visto che in quel momento non ho ricevuto o fatto chiamate il mio telefono non si è mai allacciato alla cella di Vigevano”.

Sui soldi, invece, Andrea Sempio spiega che “non ci può essere nessun collegamento tra noi e Venditti sulla presunta corruzione” non credendo neppure – e sostiene di averlo precisamente chiesto a “Lovati nel nostro ultimo incontro” – che “i miei avvocati senza dirmi nulla abbiano messo da parte i soldi per darli a qualcuno” a scopo corruttivo; mentre il famoso pizzino lo ricollega semplicemente a “un appunto scritto da mio padre (..) riferite ai costi per la stampa dell’archiviazione“, tant’è che in un altro appunto “ha segnato tutte le cifre per gli avvocati espresse in migliaia” a dimostrazione che quel “20.30.” significa “20 o 30 euro”.