Semplicemente Fiorella è lo show di Fiorella Mannoia in onda questa sera su Raiuno: tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Il mercoledì sera di Raiuno torna ad essere musicale in compagnia di Fiorella Mannoia e del suo show registrato lo scorso giugno alle Terme di Caracalla dal titolo “Semplicemente Fiorella”. Si tratta di un titolo che rispecchia esattamente la personalità della grande artista che, nonostante il successo e una carriera straordinaria, non ha mai perso la semplicità sia nei suoi modi di fare che nell’immagine.

Ironica, simpatica ma anche schietta e diretta, nella splendida cornice delle Terme di Caracalla, per regalare al pubblico uno spettacolo unico, Fiorella Mannoia ha voluto al proprio fianco colleghi che, con il tempo sono diventati amici ma anche gli artisti più giovani con cui, per ragioni diverse, ha incrociato la sua strada.

Semplicemente Fiorella: tutti gli ospiti di Fiorella Mannoia

Con la direzione del marito Carlo Di Francesco, Fiorella Mannoia interpreterà tutti i suoi brani con la musica eseguita dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Valeriano Chiaravalle e da una band.

Sul palco arriveranno così artisti del calibro di Antonello Venditti, Arisa, Brunori Sas, Diodato e Fabrizio Moro a cui è legata da una profonda amicizia. Spazio, poi, ad Antonia, Ariete e Francesca Michielin che lasceranno il palco ai colleghi de Il Volo. In una serata così importante, poi, non poteva mancare Loredana Bertè, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Serena Brancale e Tiromancino. Spazio anche agli artisti più giovani come Sangiovanni e Michele Bravi. Non mancheranno, infine, le risate con Alessandro Siani, Giuseppe Fiorello e Giorgio Panariello.

Come seguire in diretta streaming Semplicemente Fiorella

Al termine della puntata odierna di Affari tuoi, Stefano De Martino lascerà la linea proprio a Fiorella Mannoia che sarà la protagonista indiscussa di Semplicemente Fiorella in onda oggi, alle 21.30 su Raiuno. Lo spettacolo, tuttavia, può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay, contemporaneamente alla diretta televisiva ma anche in un momento successivo.