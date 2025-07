Semplicemente Fiorella va in onda questa sera su Raiuno: tutti gli ospiti di Fiorella Mannoia.

La Rai non cambia e continua a puntare sulla musica per regalare ai propri telespettatori un venerdì sera leggero e spensierato. Dopo le ultime settimane in cui ha trasmesso il Tim Summer Hits 2025, Raiuno, nella prima serata di oggi, venerdì 18 luglio 2025, trasmette la replica di Semplicemente Fiorella, lo show che vede Fiorella Mannoia protagonista indiscussa con le sue canzoni, la sua sensibilità ma anche la sua ironia con cui ha conquistato anche il pubblico televisivo.

Schietta e sincera come sempre, Fiorella Mannoia, nello show di questa sera, si dona totalmente al proprio pubblico attraverso una serata di musica, di riflessioni ma anche di aneddoti grazie alla presenza sul palco non solo di colleghi, ma soprattutto di amici. Nel corso della serata, infatti, Fiorella Mannoia oltre ad emozionare i telespettatori con le canzoni del suo repertorio, si diletterà in una serie di duetti insieme ad altri, tanti big della musica italiana.

Semplicemente Fiorella: i cantanti ospiti di Fiorella Mannoia

Tanti colleghi e amici di Fiorella Mannoia renderanno il programma Semplicemente Fiorella assolutamente speciale. Tanti, infatti, gli artisti che affiancheranno la padrona di casa in una serata assolutamente imperdibile. Spazio, dunque, a due delle artiste più amate come Giorgia ed Elodie ma anche ad uno dei rocker più seguiti come Luciano Ligabue. Non mancheranno, poi, due amici nella vita che regaleranno tante risate al pubblico come Carlo Conti e Giorgio Panariello.

Si tornerà, poi, ad ascoltare musica quando sul palco arriveranno Riccardo Cocciante, Ornella Vanoni, Noemi, Ron, Rocco Hunt. Tosca. Luca Barbarossa, Paola Turci, Danilo Rea e Frankie Hi-Nrg Mc. Grandi emozioni, poi, con Claudio Baglioni, Francesco Gabbani ed Enrico Ruggeri. Non mancherà, poi, un grande amico di Fiorella Mannoia come Gigi D’Alessio. Infine, sul palco arriveranno anche Amara e Alessandra Amoroso che non sarà in dolce attesa dal momento che il programma è andato in onda per la prima volta prima del dolce annuncio della cantante salentina.

Come seguire in diretta streaming Semplicemente Fiorella

Semplicemente Fiorella, nonostante vada in onda in replica, può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, alle 21.30, al termine della puntata odierna di Techetechetè. Chi non può seguire la diretta televisiva ma non ha voglia di perdersi il grande show di Fiorella Mannoia, si può seguire la diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.