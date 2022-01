Semplicemente una favola/ Su Rai 2 il film con Merritt Patterson

Semplicemente una favola, film di Rai 2 diretto da Ernie Barbarash

Semplicemente una favola verrà riproposto da Rai 2 oggi, 1° gennaio, alle ore 18.01. Si tratta di un film romantico sentimentale uscito nelle tv statunitensi nel 2017, sotto l’attenta ed accurata regia di Ernie Barbarash, produttore cinematografico e regista, conosciuto per aver diretto film del calibro di Cube Zero e Metero – Distruzione Finale.

Il giovane cast porta i nomi di interpreti non troppo noti al grande pubblico ma che in questa pellicola riescono a far uscire tutto il loro talento: Merritt Patterson nei panni di Maggie Marks, Jack Donnelly in quelli del giovane principe e Rhea Bailey,

Sara. Semplicemente una favola, titolo originale A Royal Winter, rimane un film apprezzato dagli amanti del genere romantico e dai tutti coloro che vogliono passare qualche ora immersi fra la magia dell’amore e dei sogni da raggiungere; in particolare dalle giovani adolescenti che si perderanno fra gli sguardi languidi e gli occhi penetranti dell’affascinante protagonista.

Semplicemente una favola, la trama del film: l’uomo dei sogni e…

Leggiamo la trama di Semplicemente una favola. Cosa può succedere se incontriamo l’uomo dei nostri sogni e scopriamo che è un principe prossimo all’incoronazione? È proprio quello che vivrà la giovane fanciulla di questo romantico film. Maggie Marks, dopo un periodo complesso e pesante, si trova a partire per un viaggio inaspettato nella vecchia e cara Europa. Tutto e nuovo e incredibile, che la farà sentire la protagonista di una favola troppo meravigliosa per essere vera.

Presa dalle bellezze del posto verrà ancor più attirata da un giovane locale, affascinante e gentile, con cui entrerà subito in sintonia. Incredula di questa fortuna si lascerà guidare dalle sensazioni e dai momenti magici che riuscirà a vivere con questo dolce sconosciuto; tutto sembrerà andare a gonfie vele, ma, come in ogni favola che si rispetti, l’imprevisto sarà dietro l’angolo.

In una maniera del tutto inaspettata Maggie scoprirà che Adrian in realtà è il principe Adrian di Calpurnia, e che sua madre, la regina, attaccata all’etichetta ed alle regole, non accetterà mai che il suo tanto amato figlio possa frequentare una turista. Una realtà che sembrerà essere ancora più intensa di un desiderio, ma incredibilmente più difficile da vivere. Piccoli colpi di scena e dialoghi sentimentali per il finale più emozionante che si possa immaginare. Una fiaba moderna dai toni delicati e poetici.



