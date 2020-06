SENATO ANNULLA TAGLIO VITALIZI AI PARLAMENTARI/ Battuti Lega e M5S, Paniz esulta

Sono stati cancellati dal Senato i tagli ai vitalizi per gli ex senatori. La decisione è stata presa a maggioranza (tre voti favorevoli e due contrari) dalla «Commissione contenziosa» di Palazzo Madama che ha di fatto annullato la delibera del Consiglio di presidenza datata ottobre 2018 che aveva ridotto in maniera consistente i vitalizi per gli ex parlamentari. I voti a favore sono stati quelli del senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo e dei due membri «laici» della Commissione. I voti contrari dei due esponenti della Lega, Simone Pillon e l’ex Movimento 5 Stelle Alessandra Riccardi. Ha manifestato grande soddisfazione in merito Maurizio Paniz, avvocato che ha difeso nel ricorso gli ex senatori: “Ripristinato lo stato di diritto. La delibera è stata annullata perché ritenuta ingiustificata a fronte della giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale e del diritto dell’Unione europea“. Paniz ha sottolineato come il taglio fosse stato eccessivo rispetto alle proposte iniziali che pure erano state prese in considerazione dagli ex senatori.

ANNULLATO TAGLIO VITALIZI PARLAMENTARI, E’ POLEMICA

Il mondo politico ha però manifestato disappunto, in maniera trasversale tra maggioranza e opposizione, per una decisione che rischia di essere estremamente impopolare agli occhi dell’opinione pubblica. Caliendo, che presiede la Commissione contenziosa, ha commentato: “Aspettiamo di leggere le motivazioni e vediamo se ci saranno eventuali impugnazioni“. “A volte ritornano. Il mondo aspettava che l’Italia tornasse ad accapigliarsi sui vitalizi“, ha twittato il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni. Le reazioni più forti sono arrivate dal Movimento 5 Stelle. L’attuale capo politico Vito Crimi parla di “uno schiaffo a un Paese che soffre“. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha tuonato: “C’è ancora qualcuno che pensa ai vitalizi nonostante un’emergenza di questa portata? Senza parole. Abbiamo già abolito i vitalizi e non abbiamo alcuna intenzione di ripristinarli“. Stefano Buffagni ha affermato di essere “schifato e amareggiato“, l’ex ministra Barbara Lezzi ha sottolineato sui social: “Ci sono onorevoli che pensano solo al loro tornaconto.“



