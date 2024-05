Senato Usa, bando totale all’Uranio arricchito russo/ Vietate le importazioni negli Stati Uniti

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità, nella giornata del 30 aprile, un divieto sulle importazioni di uranio russo, a seguito dell’approvazione di un disegno di legge simile alla Camera dei Rappresentanti a dicembre, facendo salire i prezzi dell’uranio poiché i mercati anticipano una crescente necessità di forniture non russe. Il disegno di legge vieta l’importazione di uranio non irradiato e poco arricchito dalla Russia, ma stabilisce un sistema di deroghe fino alla fine del 2027 per gli operatori delle centrali nucleari senza valide fonti alternative di combustibile. La legge ha come scopo quello di ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dall’uranio russo per il combustibile nucleare in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

Il divieto, come spiegano i media statunitensi, entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua conversione in legge da parte del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Dustin Garrow, capo del marketing presso lo sviluppatore di uranio Deep Yellow, ha affermato in un’intervista che “quelli che non hanno fatto i loro compiti fino a questo momento avranno qualche problema”. I livelli minimi e massimi dei contratti sui prezzi a lungo termine per l’U3O8 sono aumentati negli ultimi mesi e con l’approvazione del divieto “i massimali potrebbero scomparire del tutto”. La velocità con cui aumenteranno i prezzi dell’U3O8 e dell’UF6 non è chiara in questo momento, secondo Garrow. Tutto “dipende da cosa faranno i russi in risposta”.

Vietato l’uranio russo negli Usa: “Così verrà sostituito”

Alcuni operatori di mercato hanno avvertito che la Russia potrebbe escludere preventivamente gli Stati Uniti dalle forniture di uranio arricchito nel caso in cui venisse adottato un divieto graduale. La società nucleare statale russa Rosatom ha affermato che cercherà di portare a termine le consegne indipendentemente dall’azione legislativa. Il passaggio, come riportato dai media, sblocca anche 2,72 miliardi di dollari in finanziamenti governativi per sostenere le capacità nazionali di arricchimento dell’uranio, inclusi nel Consolidated Stanziamenti Act del 2024 approvato da entrambe le Camere all’inizio di marzo. Il testo della legge impediva al Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti di accedere al denaro finché il Congresso non avesse adottato le disposizioni del divieto.

Il senatore Joe Barrasso, un repubblicano del Wyoming che ha guidato l’approvazione del disegno di legge al Senato, ha dichiarato che il solo Stato del Wyoming contiene abbastanza uranio per “sostituire le importazioni russe, e siamo pronti a usarlo. La nostra legislazione bipartisan aiuterà a smantellare la macchina da guerra russa, a rivedere la produzione americana di uranio e a far ripartire gli investimenti nella catena di approvvigionamento del combustibile nucleare americano”. German Galushchenko, ministro ucraino dell’Energia, ha affermato di essere “fiducioso che la decisione di vietare le importazioni di uranio sarà l’inizio di un ulteriore rifiuto di cooperare con” la Russia.











