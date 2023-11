Senatore francese arrestato con l’accusa di stupro/ Avrebbe drogato una parlamentare con un drink

Joel Guerriau, senatore del movimento francese di centrodestra Les Independants, è stato arrestato a Parigi: nei suoi confronti l’accusa di aver drogato una deputata per stuprarla. Il tutto sarebbe accaduto tra martedì e mercoledì scorso: come confermato da diverse fonti, si tratterebbe di una collega parlamentare. L’avvocato di Guerriau lo ha difeso dicendosi “indignato nel vedere che sulla stampa si trovano elementi dell’indagine”. La donna si sarebbe sentita male dopo aver bevuto qualcosa nella casa parigina del senatore 66enne: i due non erano in intimità, secondo quanto traspare.

I campioni di sangue della deputata hanno rivelato la presenza di ecstasy, come ha confermato ulteriormente la Procura di Parigi. La donna ha sporto denuncia e l’uomo è stato arrestato. Durante le perquisizioni nell’ufficio e nella casa del senatore, sono state trovate pasticche di ecstasy. L’uomo, che di professione fa il banchiere, è stato eletto nel 2011. In Francia Joel Guerriau è segretario del Senato e vicepresidente della Commissione per gli affari esteri, la difesa e le forze armate.

Cosa rischia il senatore francese Joel Guerriau

Secondo il racconto contenuto nella denuncia, la vittima si sarebbe sentita male dopo aver ingerito qualcosa nella casa di Joel Guerriau. Le analisi dei campioni della donna hanno rivelato la presenza di ecstasy nell’organismo e le perquisizioni hanno confermato il possesso di droga del senatore, nella sua casa parigina. Il pubblico ministero ha confermato la circostanza. Nel frattempo i profili Facebook e Twitter del senatore sono diventati irraggiungibili, spiega Afp.

Il 66enne è sospettato di aver “somministrato a una persona, a sua insaputa, una sostanza che potrebbe compromettere il suo discernimento o il controllo delle sue azioni, per commettere uno stupro o un’aggressione sessuale“. Nel caso in cui le accuse si rivelassero fondate, il senatore di Les Indépendants rischierebbe una condanna fino a cinque anni e una multa di 75mila euro. Guerriau è stato ascoltato dagli investigatori della polizia giudiziaria. Il suo avvocato intanto ha negato ogni accusa nei confronti del suo assistito.

