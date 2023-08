Senatrice M5S parla in Aula delle carceri: la collega Bevilacqua scoppia a ridere/ Volto tra le mani e…

Figuraccia di Dolores Bevilacqua, senatrice del Movimento Cinque Stelle, che a Palazzo Madama si è resa protagonista di un siparietto tutt’altro che simpatico. Mentre la collega di partito Vincenza Aloisio teneva un intervento sulla drammatica situazione delle carceri italiane, al termine della seduta del 2 agosto, la parlamentare grillina ha iniziato a ridere, cercando di non darlo a vedere e mettendosi la mano davanti al volto per nasconderlo. I tentativi di trattenersi e di non mostrare i ripetuti sorrisi, però, sono serviti a poco, tanto che qualche istante dopo anche Luca Pirondini, parlamentare seduto vicino a lei, ha cominciato ad imitarla.

Come ricorda Il Giornale, non è la prima volta che la senatrice Bevilacqua tiene un atteggiamento poco elegante nei confronti di un interlocutore o di un collega. Solo qualche settimana fa, ospite de L’aria che tira su La7, nel corso dell’intervento di Antonio Caprarica, ha cominciato a gesticolare in continuazione per esprimere dissenso. Il giornalista, perciò, le aveva risposto a tono: “ Abbia pazienza, senatrice, se io avessi fatto tutte le smorfie che sta facendo mentre parlava, avremmo dovuto chiudere tutto. Ascolti! “. Lei aveva replicato: “ Sono colpevole di reato di smorfia “.

Bevilacqua senatrice dal 2022

L’episodio andato in scena a L’Aria che tira su La7, ricorda proprio quanto accaduto in aula a Palazzo Madama. In quell’occasione, Antonio Caprarica aveva replicato ancora: “ Ascolti con pazienza anche le critiche. Ma sa che anche lei è soggetta a critiche? Le è stato detto questo? Le è stato detto anche che una democrazia consiste proprio nell’ascoltare con attenzione le critiche e magari discernere anche qualcosa di positivo? Allora, ascolti fino alla fine e poi ne parliamo “.

Nata in provincia di Palermo, Dolores Bevilacqua lo scorso anno ha partecipato alle “Parlamentarie” del Movimento per la selezione dei candidati in vista delle elezioni politiche anticipate del 25 settembre. È stata eletta nel collegio uninominale Sicilia-01 (Palermo: Quartiere 11-Settecannoli), ottenendo il 34,09% a fronte del 31,81% di Mario Barbuto del centrodestra e del 18,40% di Antonino Terminelli del centrosinistra. Da quel momento, dunque, è stata eletta senatrice.

