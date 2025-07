La Francia ha concluso il ritiro del suo esercito dal Senegal: dopo 65 anni di occupazione, a Parigi resterà solamente più una base in Africa

Dopo poco più di un anno dalla vittoria elettorale di Bassirou Diomaye Faye in Senegal, la Francia ha concluso il ritiro del suo esercito da tutte le basi militari prese in prestito dall’esercito locale, rispettando la richiesta avanzata dallo stesso Faye e chiudendo – più o meno – definitivamente l’era coloniale francese: una mossa importante e che dovrebbe sancire l’apertura di una nuova pagina della storia repubblicana del Senegal; mentre a Parigi non resta più quasi nulla del continente africano.

Partendo proprio delle ultimissime novità, secondo quanto riferisce il quotidiano InsiderPaper, nella giornata di oggi si è tenuta una cerimonia ufficiale alla quale hanno partecipato il capo di stato maggiore del Senegal, il generale Mbaye Cisse, il generale Pascal Ianni e capo delle forze francesi in Africa nel corso della quale sono state ufficialmente consegnate la base militare di Camp Geille e la base all’interno dell’aeroporto di Dakar.

Nelle due basi del Senegal si trovavano ancora circa 350 soldati francesi che da tempo servivano solamente come supporto alle operazioni dell’esercito regolare di Faye e complessivamente le operazioni di abbandono da parte dell’esercito di Parigi erano iniziate circa tre mesi fa; mentre il presidente locale ha già annunciato la sua intenzione di mantenere relazioni “importanti con la Francia”, esattamente come con tutti gli altri paesi mondiali.

Con il Senegal si chiude il dominio della Francia in Africa: resterà solamente una piccola base in Gibuti

Insomma, con la definitiva ritirata dal Senegal alla Francia non resta praticamente più nulla della sua era coloniale dopo più di 65 anni di presenza ininterrotta: il processo era iniziato già nel 2020 con i primi colpi di stato che – da quel momento al 2023 – hanno coinvolto realtà come il Burkina Faso, il Niger e il Mali, tutti vittime di colpi di stato da parte dei rispettivi eserciti che hanno deposto i precedenti presidenti; con i neoinsediati comandanti in capo che hanno chiesto a gran voce alla Francia di abbandonare le posizioni.

Tutti e tre i paesi, al contempo, a differenza del Senegal hanno rivolto la loro attenzione alla Russia chiedendo supporto per combattere i jihadisti che da tempo hanno gettato nel panico l’area del Sahel, con la Francia vista sempre più come una potenza coloniale da cacciare e che si era vista costretta a lasciare anche la Costa d’Avorio, il Ciad, la Repubblica Centrafricana e il Gabon; mentre secondo quanto riferisce InsiderPaper, Parigi d’ora in poi manterrà solamente più una piccola base militare permanente in Gibuti in cui verranno stanziati circa 1.500 soldati pronti a qualsiasi evenienza.