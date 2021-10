Senegalese si arrampica su statua Dante a Firenze/ Salvato dai pompieri con la gru

Attimi di tensione a Firenze, in piazza Santa Croce, dove un senegalese di 24 anni d’età ha deciso di scalare a mani nude la statua di Dante Alighieri, indubbiamente una delle più iconiche del poeta e autore della Divina Commedia. I fatti sono accaduti nella notte a cavallo tra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, poco dopo la mezzanotte, e ha richiesto l’intervento di polizia e vigili del fuoco. Peraltro, nonostante l’ora tarda, occorre segnalare come nel capoluogo toscano ci fosse un elevato numero di persone in giro per la città, complice il ponte di Ognissanti che ha contribuito ad accrescere a livello quantitativo la movida.

Così, sotto gli occhi incuriositi e in parte spaventati dei passanti, il ragazzo, visibilmente alterato, si è issato fino in cima sul monumento, rischiando di farsi male e di cadere nel vuoto. Analizzata rapidamente la situazione e il livello di pericolo connesso a quell’ascesa non autorizzata, le forze dell’ordine non hanno perso tempo e hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per trarre in salvo il giovane africano.

SI ARRAMPICA A MANI NUDE SULLA STATUA DI DANTE A FIRENZE: LA POLIZIA LO DENUNCIA

I pompieri di Firenze sono giunti in loco con un mezzo dotato di cestello, utile a raggiungere in quota il senegalese e consentirgli di tornare a terra in totale sicurezza. Ci sono voluti diversi minuti per portare a termine l’operazione di salvataggio, dal momento che il dialogo, perlomeno inizialmente, sembrava impossibile da intavolare, considerato lo stato di alterazione mentale nel quale era letteralmente immerso il ragazzo.

Successivamente, dopo essere stato riportato al suolo sano e salvo, il 24enne ha reagito con violenza di fronte agli agenti, provocando la caduta a terra di un poliziotto. Affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso, è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Per quanto concerne invece la statua di Dante Alighieri, stando a quanto riportato dalle principali agenzie stampa nazionali, non parrebbe avere subìto danni.

