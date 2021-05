Senhit, Eurovision 2021 per San Marino/ Sul palco con il rapper multiplatino Flo Rida

Senhit è la cantante italo eritrea che rappresenta San Marino all’Eurovision Song Contest. Porterà sul palco della competizione europea la canzone ”Adrenalina”, ma non solo, con lei si esibirà Flo Rida, rapper statunitense multiplatino che ha venduto 100 milioni di singoli in tutto il mondo. La notizia l’ha annunciata lei stessa ai microfoni della BBC e ha subito reso la sua partecipazione ancora più attesa. La performance della cantante, dunque, sarà impreziosita dal featuring di un famosissimo artista che non avrà bisogno di presentazioni sul palco dell’Eurovision.

Demi Lovato “Sono non binaria, datemi del 'loro'”/ Video coming out: “Giorno felice”

Inoltre, sarà proprio lei a rompere il ghiaccio nella seconda semifinale della manifestazione canora, che in Italia va in onda in diretta giovedì 20 maggio su Rai 4 a partire dalle 21:00, seguita dal commento di Saverio Raimondo ed Ema Stockholma. Dopo aver fatto le prove generali, Senhit è subito risultata tra le migliori cantanti in gara agli occhi e alle orecchie della stampa lì presente. I commenti sono molto entusiastici per la sua voce, e il ritmo e la melodia del brano ”Adrenalina” sono risultati davvero travolgenti. Si aggiungono poi anche una coreografia fuori dal comune e una scenografia ricercata composta da fuochi d’artificio e coloratissimi ledwall.

SCHUMANN/ Filarmonica Romana: Robert, Clara e gli altri

Ecco come sarà l’esibizione di Senhit per l’Eurovision

Ad ideare e curare il concept della sua performance è Luca Tommassini, che ha creato una cornice pop a posta per mettere in evidenza il talento della ”Freaky Queen Senhit”. L’artista entrerà sul palco letteralmente incoronata come una regina, grazie all’esclusivo copricapo-scultura di Giuseppe Fata. Dopo essersi liberata dalla corona, si trasformerà in una guerriera e salirà su una speciale pedana rotante, brevettata come la più veloce del mondo, con quattro ballerini (Ilaria Cavola, Stefano Ferrari, Patrizio Ratto e Lucrezia Stopponi). Questo simboleggerà il raggiungimento del sogno americano impersonato da Flo Rida. Sarà un viaggio breve ma molto intenso, durerà tre minuti ma farà andare la mente degli spettatori oltre i confini dell’immaginazione.

Mahmood, video Klan/ Il singolo anticipa l'album Ghettolimpo in arrivo l'11 giugno

”Adrenalina” è una hit up-tempo con un ritmo coinvolgente e uno stile internazionale, perfetta per una competizione come l’Eurovision Song Contest. All’interno si fondono generi electro pop, suoni latini e strumenti particolari che provengono dall’Eritrea, terra di origine di Senhit, come il kebero e il krar, che sono un tipico tamburo e una chitarra. Nel videoclip della canzone, girato da Luca Tommassini, c’è la presenza di Flo Rida e sin dalla sua pubblicazione si è subito posizionata stabilmente tra i brani più quotati dai bookmaker. Questa collaborazione non è la prima che vanta l’artista, alle spalle ha lavori anche con Brian Higgins e Benny Benassi, nonché performance in tutto il mondo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA