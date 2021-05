Senhit, grave incidente Eurovision Song Contest 2021/ Non fermano pedana rotante e…

Grave incidente per Senhit, la cantante italo-eritrea in gara per la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2021. È accaduto durante la prova finale di ieri sera, venerdì 21 maggio. Un tecnico si è dimenticato di fermare la pedana rotante e a farne le spese anche i ballerini coinvolti nella performance di Senhit. Stando a quanto riportato dall’ufficio stampa Parole & Dintorni, è stata seriamente messa in pericolo l’incolumità fisica dell’artista e dei suoi ballerini che la stavano accompagnando sul palco insieme al celebre rapper americano Flo Rida. La “squadra” si stava esibendo sulla pedana rotante, che però il tecnico previsto dall’organizzazione non ha fermato, quindi Senhit e i ballerini hanno dovuto saltare con la pedana in movimento a forte velocità.

Parliamo di una lastra di metallo di circa 6×2 metri che ruota velocemente e viene sollevata di alcune decine di metri da terra. Ciò rende l’idea della difficoltà nel scendere da essa mentre è in movimento. Una procedura rischiosissima.

SENHIT, PAURA DURANTE PROVA EUROVISION 2021

Non potevano fare altrimenti Senhit e i ballerini, che però così hanno rischiato grosso. Con la pedana in movimento hanno rischiato, tra le altre cose, di venire colpiti e trascinati una volta a terra. Tra l’altro la pedana rotante era stata fatta partire in ritardo, quindi tutte le inquadrature previste sono risultate falsate: ad esempio, quando doveva essere inquadrato il volto, appariva la schiena. Un grave incidente per il quale il management e San Marino RTV hanno offerto la disponibilità agli artisti di ritirare la squadra dall’Eurovision Song Contest 2021, ritenendo l’incolumità fisica degli artisti ben più importante della stessa competizione. Ma Senhit, Flo Rida e i ballerini hanno rifiutato l’offerta, per rispetto del pubblico e in virtù del fatto che l’ente organizzatore ha concesso la possibilità che durante le esibizioni ci sia un tecnico di fiducia della squadra ad affiancare l’addetto dell’host broadcaster, come peraltro era stato richiesto nei mesi precedenti dal direttore creativo e dal partecipati broadcaster, fa notare l’ufficio stampa Parole & Dintorni.

