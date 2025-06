Sennori: violenta aggressione durante la festa di San Giovanni. Sei ragazzi accoltellati, uno è grave: comunità sotto choc e indagini in corso

Una notte che doveva essere di festa si è trasformata in un episodio di violenza feroce che ha coinvolto il paese di Sennori, in provincia di Sassari, dove sei ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati accoltellati mentre partecipavano ai festeggiamenti per San Giovanni: l’aggressione è avvenuta nel centro del paese, in un momento in cui le strade erano ancora piene di persone e musica e tra i feriti c’è anche un giovane appena maggiorenne, indicato da alcuni come possibile autore dell’agguato, ma la dinamica resta ancora poco chiara.

Million Day, numeri vincenti di oggi 29 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

I soccorsi sono arrivati subito da Sorso e Porto Torres con diverse ambulanze e mezzi del 118, mentre i carabinieri hanno isolato l’area per raccogliere testimonianze e indizi: le indagini sono al momento in corso e non si esclude nessuna ipotesi, né quella di una lite improvvisa degenerata né quella di un’aggressione pianificata. Alcuni testimoni parlano di un momento di caos improvviso, con urla e corse in tutte le direzioni, poi il sangue a terra e le prime chiamate ai soccorsi.

Torna a luglio la serie tv più attesa: nessuno ci sperava più

Nessuno dei presenti avrebbe visto chiaramente come è iniziato tutto e per ora non risultano arresti: uno dei sei ragazzi accoltellati è in condizioni gravissime e si trova ricoverato in terapia intensiva, la prognosi resta riservata e le prossime ore saranno fondamentali per capire l’evoluzione della situazione. Tutti i cittadini di Sennori sono sotto choc, anche perché tra i feriti ci sarebbero giovanissimi che non avevano mai avuto problemi precedenti, ragazzini che stavano semplicemente passando la serata in compagnia degli amici, in un evento molto atteso e partecipato da tutto il paese.

Sangare a processo per maltrattamenti: "Capace di intendere e volere"/ Attesa perizia per omicidio Verzeni

Sennori: la festa di San Giovanni non si ferma ma prosegue nel silenzio dopo l’aggressione

Nonostante la violenza della notte a Sennori la parrocchia di San Basilio ha annunciato che le celebrazioni religiose per San Giovanni andranno avanti anche se in una forma molto più sobria con la processione che si terrà lo stesso ma in silenzio, come forma di rispetto per i ragazzi feriti e per il giovane che lotta tra la vita e la morte; il parroco ha spiegato che non è il momento per fare festa ma per riflettere su quello che è accaduto e per pregare insieme affinché possa arrivare un segnale di speranza.

Nessuna musica, nessun corteo rumoroso, solo il cammino dei fedeli che attraverseranno le strade del paese in silenzio, con lo sguardo rivolto a San Giovanni e i fedeli sono stati invitati a partecipare senza clamore e senza commenti, per non aggiungere tensione a una situazione già molto delicata; nel frattempo, l’intera comunità sassarese si è stretta intorno alle famiglie coinvolte e molti cittadini si sono detti pronti a offrire aiuto concreto in qualsiasi modo.

Il sindaco non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ma ha fatto sapere che seguirà personalmente l’evolversi della situazione sanitaria dei feriti e lo sviluppo delle indagini: a Sennori resta un clima di attesa e di grande preoccupazione, con tanti che chiedono che vengano chiariti al più presto i contorni di quanto accaduto e soprattutto che vengano garantiti maggiore controllo e sicurezza durante eventi pubblici futuri, per evitare che episodi simili possano ripetersi.