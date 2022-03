Sensore Soli, cos’è?/ Google studia usi del mini-radar: sarà presto nelle nostre case

Il sensore Soli non è una novità assoluta nel mondo della tecnologia, tanto che coloro che hanno avuto un Pixel 4 sanno di cosa stiamo parlando. In ogni caso, si tratta di un piccolo radar che Google pare intenzionata a rendere nuovamente protagonista nel mercato dell’hi-tech, a tal punto da averne studiato nuove funzionalità (non collegate agli smartphone) e averle illustrate attraverso un filmato pubblicato in rete. Il sistema sfrutta l’emissione di onde per comprendere cosa accade nell’ambiente circostante ed è già stato installato con successo su Nest Hub per il monitoraggio del sonno e sul termostato Nest venduto negli USA.

In particolare, come si legge su “Dday.it”, Google “vuole facilitare ai propri dispositivi il riconoscimento del comportamento non verbale degli esseri umani e il sensore Soli può servire allo scopo, dato che può accorgersi quando qualcuno si avvicina, si allontana o semplicemente passa nelle vicinanze, così come può capire l’orientamento del viso di una persona”.

SENSORE SOLI, A COSA PUÒ SERVIRE? ECCO GLI USI STUDIATI DA GOOGLE

Nel video di cui parlavamo poc’anzi e realizzato da Google per illustrare gli usi del sensore Soli si vede un dispositivo montato nei pressi della porta d’uscita di una casa. Quando una persona gli si avvicina, il display si allumina e compaiono le condizioni meteo presenti all’esterno, in base alle quali il diretto interessato può decidere quali abiti indossare e se portarsi dietro o meno un ombrello. Inoltre, Soli permette di sapere se un individuo stia osservando un dispositivo o comunque si trovi nei paraggi: qualora non sia così, può essere attivata la messa in pausa, in ottica risparmio energetico.

Oppure, scrive ancora “Dday.it”, “si possono leggere le notifiche per intero su uno schermo solo quando lo si guarda direttamente. Alcuni dispositivi mostrati nel video sembrano fare affidamento su una tecnologia e-ink, altri hanno schermi più tradizionali”. Insomma, gli ambiti di utilizzo di Soli paiono davvero essere numerosi, garantendo al fruitore dei dispositivi tecnologici una totale e decisamente più agevole interazione con essi.



