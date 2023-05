Sentenza caso plusvalenze Juventus/ Oggi Corte d’Appello: sarà penalizzazione?

SENTENZA CASO PLUSVALENZE JUVENTUS, OGGI SI RIUNISCE LA CORTE D’APPELLO

Oggi arriverà la sentenza sul caso plusvalenze della Juventus da parte della Corte d’Appello federale, dunque il secondo grado della giustizia sportiva italiana. Probabilmente ci sarà da pazientare un po’ di ore, perché questa sentenza dovrebbe arrivare dopo la chiusura della Borsa, quindi nel tardo pomeriggio o serata, però siamo a un altra svolta sul caso plusvalenze Juventus, che aveva già portato alla precedente penalizzazione di 15 punti e alla sua successiva revoca. C’è anche chi dice che la pubblicazione della sentenza slitterà a domani per non arrivare proprio a ridosso dell’inizio del posticipo contro l’Empoli, ma staremo a vedere…

Ci si attende quasi certamente una nuova penalizzazione, è difficile infatti che la sentenza sul caso plusvalenze della Juventus possa essere del tutto favorevole ai bianconeri (nessuna penalizzazione) ma d’altronde non dovrebbero nemmeno avverarsi le ipotesi più fosche, vedi retrocessione in Serie B, tuttavia senza dimenticare che c’è ancora aperto il secondo filone d’inchiesta, dunque l’unica certezza è che la vicenda giudiziaria in ambito sportivo della Juventus non finirà qui, anche perché ovviamente si intreccia a quanto invece si sta muovendo nell’ambito della giustizia ordinaria, che ha ovviamente tempi più lunghi.

SENTENZA CASO PLUSVALENZE JUVENTUS, GLI SCENARI POSSIBILI

La giustizia sportiva si basa invece su tempestività e speditezza, quindi qui i tempi devono essere molto più brevi perché la sentenza sul caso plusvalenze della Juventus abbia effetti già sull’attuale stagione calcistica. A livello dunque di giustizia sportiva, c’è ancora la possibilità di un secondo ricorso all’ultimo grado di giudizio, cioè il Collegio di Garanzia dello Sport, tuttavia i giudici del Coni hanno già detto chiaro e tondo che spetta alla Corte d’Appello della Figc la quantificazione della nuova pena. In quel documento sono stati rimandati al mittente tutti gli altri punti del ricorso Juventus, salvo il ruolo nella vicenda dei dirigenti non apicali: l’allora vicepresidente Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.

Il Collegio del Coni ha affidato alla Corte d’Appello il compito di illustrare le responsabilità di queste figure e verificarne il loro ruolo ai fini della sanzione alla Juventus. Dunque stasera, o al massimo domani, arriverà la sentenza sul caso plusvalenze della Juventus. Si potrebbe tornare ai -9 punti della richiesta iniziale (poi aumentati dai giudici a 15), ma per avere una certezza matematica di afflittività (cioè Juventus fuori dalla prossima Champions League) ci si potrebbe di nuovo avvicinare ai 15 punti, che però andavano rimodulati. La maxi inibizione per i dirigenti più importanti, in primis l’ex presidente Andrea Agnelli, ha confermato la responsabilità diretta del club, è lecito quindi attendersi fra gli 11 e i 13 punti. Poi decideranno i giudici, senza dimenticare che potrebbe intervenire anche la Uefa…











