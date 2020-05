Sentenza Corte Germania: QE illegale?/ La Bundesbank non vuole più pagare il bazooka

Pubblicità

Oggi 5 maggio potrebbe essere una giornata storica in Germania: la Corte Costituzionale è chiamata ad una delicata sentenza sul “caso” Quantitative Easing, la politica di acquisto di titoli pubblici dei paesi dell’Eurozona in difficoltà messo in pratica dall’ex Presidente della Bce Mario Draghi. Dall’esito della sentenza odierna della più alta carica costituzionale nella Germania federale potrebbe dipendere non poco i destini immediati dell’Unione Europea, già alle prese con la gravissima crisi economica che ha fatto scattare praticamente da subito una politica simile a quella di Draghi per aiutare i Paesi più colpiti dal coronavirus: una “bocciatura” del piano Omt e del successivo QE della Germania potrebbe avere ripercussioni pesantissime per l’Eurozona impegnata a trovare un flebile accordo tra i 27 sul Recovery Fund e gli altri aiuti anti-Covid-19, dato che finora è proprio l’acquisto di titoli di Stato della Bce che sta tenendo in “piedi” le economie nazionali più colpite.

Lo scontro Germania-Banca Centrale Europea ha però radici alquanto lontane nel tempo e si fondano addirittura nel 2012 quando Draghi partorì (senza tra l’altro mai darne atto specifico) il piano OMT-Outright Monetary Transactions, operazioni di acquisto illimitato di titoli di Stato a breve termine di Paesi in difficoltà. Una buona parte della maggioranza Cdu della cancelliera Angela Merkel si ribellò accusando la Bce di star finanziando direttamente gli Stati (vietato dai trattati europei) accentuando invece il potere della Banca Centrale. Già all’epoca i 35 deputati conservatori spingevano per sistemi di aiuti molto più in stile Mes (Fondo Salva-Stati), con condizionalità serrate piuttosto che con il finanziamento a “pioggia” poi avvenuto con il QE.

QUANTITATIVE EASING-BCE: SU COSA DEVE DECIDERE LA CORTE TEDESCA

Dopo rinvii a Corte di Giustizia Ue che bocciò il ricorso tedesco e si schierò in favore dei piani Draghi prima OMT e poi QE, dal 2016 anche la Corte Costituzionale della Germania aveva riconosciuto come legittimo il Quantitative Easing a patto che la Bce «si attenesse a limiti molto stringenti, primo fra tutti che il volume degli acquisti di titoli di Stato fosse limitato e preordinato», ben ricorda il focus di Italia Oggi. Secondo gli economisti tedeschi però quel piano è stato altamente superato sia nell’ultima fase QE che pure con il piano di 750 miliardi di euro con cui la nuova linea Lagarde ha dato via al piano di acquisti titoli di Stato con l’emergenza coronavirus.

Nel 2018 ancora la Corte Tedesca si era espressa a favore del piano QE, ma ora si torna di nuovo al punto di partenza con alla sbarra questa volta non più Draghi (formalmente, anche se è comunque la sua linea ad essere prevalsa anche nel pieno dell’emergenza Covid, ndr) ma Christine Lagarde e il suo programma di acquisto titoli (chiamato PEPP) con una potenza di fuoco di 750 miliardi. I giudici di Karlsruhe sono chiamati così a giudicare se la politica monetaria dell’Eurotower travalichi i confini del mandato tedesco e aggiri il divieto di finanziamento dei bilanci degli Stati: la sentenza doveva tenersi a marzo ma è stata rinviata ad oggi 5 maggio proprio per l’effetto pandemia.

SENTENZA GERMANIA: I POSSIBILI SCENARI

Le uniche due possibilità di soluzione avranno entrambe un impatto determinante per il prosieguo dell’Europa nel pieno dell’emergenza coronavirus: se i giudici della Corte Costituzionale tedesca dovessero “sposare” nuovamente la linea pro-Bce (ipotesi alquanto caldeggiata da investitori e analisi di mercato di tutta Europa), la Germania potrebbe una volta per tutte imbracciare il programma della Banca Centrale Europea e anche le condizioni in vista degli accordi dell’Eurogruppo fissato il prossimo 8 maggio potrebbero “allentarsi” con il Mes che non rimarrebbe l’unico fondo “ammesso” da Merkel e soci per gli aiuti all’Eurozona. Se invece i giudici di Karlsruhe bocciassero il piano Lagarde-Draghi definendo come costituzionale solo l’ordinamento tedesco e non più quello comunitario, una potenziale valanga politica ed economica potrebbe abbattersi sull’intera Commissione Europea.

«Sarebbe un caos di proporzioni mai viste» ha spiegato Erik Nielsen, capo economista di UniCredit; l’Italia in primis si ritroverebbe in difficoltà, essendo tra i Paesi maggiormente sostenuti in questo momento con l’acquisto di titoli di stato da parte della Bce. Come ha spiegato il professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università Cattolica di Milano, Alessandro Mangia, in una intervista esclusiva al Sussidiario «volendo, qualunque Corte in Europa potrebbe seguire gli indirizzi della Corte tedesca che, mi lasci dire, è da sempre la più coerente nel difendere il principio del niente tasse senza autorizzazione parlamentare. Per fortuna, finora in Germania la Corte ha difeso la Costituzione in linea di principio, e si è limitata a dettare condizioni sul funzionamento del Mes e delle Omt, lasciandole andare avanti sotto condizione».

La previsione dell’esperto costituzionalista è che alla fine anche il QE verrà “graziato”, «Mica faranno venire giù tutto il 5 maggio. È che questo è un elemento di pressione sul governo tedesco. Che non è messo molto meglio di quello italiano, nel cercare di tamponare una situazione che frana ogni giorno, in un quadro istituzionale che non funziona da dieci anni e che è un tappo alla crescita mondiale». Dal QE al Mes, sembra ormai chiaro, i “nodi” e gli scontri in Europa potrebbero continuare e non poco anche ben dopo la sentenza odierna.



