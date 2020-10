Sentenza Juventus-Napoli, oggi il verdetto/ Spadafora: “Si decida con saggezza”

E’ attesa nella giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, la sentenza riguardante la partita Juventus-Napoli, la gara che si doveva disputare lo scorso 4 ottobre, ma che ha visto gli azzurri assenti perché bloccati dall’Asl locale causa covid. La Vecchia Signora potrebbe ottenere la vittoria a tavolino, 3 a 0, come direbbe il regolamento, ma nessuna decisione è da escludere, e toccherà al Giudice Sportivo emettere il verdetto che peserà come un macigno per quanto riguarda il proseguo della stagione. In attesa di quanto deciso, ha parlato nelle scorse ore il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che ha invocato una decisione saggia del giudice preposto a decidere su Juventus-Napoli: “Dal giudice sportivo mi aspetto che decida con saggezza – le parole dell’esponente dell’esecutivo – sto aspettando anche io. Una decisione che potrebbe fare giurisprudenza? Non c’è dubbio, infatti sto attendendo anche io, ma non mi sembra il caso di esprimere un commento a riguardo 24 ore prima”.

SENTENZA JUVENTUS-NAPOLI, COMUNQUE ANDRÀ SARÀ UNA SCONFITTA PER UNA DELLE DUE

Vincenzo Spadafora, sempre riguardo a Juventus-Napoli, ha aggiunto: “Se le regole vengono rispettate in modo rigoroso, senza cercare escamotage come qualche società di calcio ha cercato, ce la possiamo cavare e vedere i campionati di tutte le discipline sportive andare avanti”. Sulla decisione per Juventus-Napoli si è espresso nelle scorse ore anche il presidente del club campano, Aurelio De Laurentiis, ma limitandosi ad un vago: “Cosa mi aspetto dal Giudice sportivo domani? Vediamo…“. La sensazione è che comunque si deciderà qualcuno risulterà scontento. Una vittoria bianconera farebbe senza dubbio venire grattacapi ai supporters azzurri, con la società campana che ritiene di aver agito secondo una direttiva sanitaria, di contro, una ripetizione del match, scontenterebbe i campioni d’Italia in carica, che così come gli sfidanti di Napoli, sono sicuri di aver rispettato le regole ed in particolare il protocollo della Serie A.



© RIPRODUZIONE RISERVATA