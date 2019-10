Sentenza Mafia Capitale/ Roma, Cassazione decide su Buzzi e Carminati al 416 bis

È attesa nella prima serata di oggi la sentenza della Cassazione sul terzo grado del processo di “Mafia Capitale”, l’inchiesta “Mondo di Mezzo” che da anni indaga sulle azioni illecite di oltre 30 imputati tra cui Salvatore Buzzi e Massimo Carminati: nel dettaglio, al vaglio dei giudici della sesta sezione penale della Cassazione la posizione di 32 imputati, 17 di questi sono stati condannati a vario titolo in Appello per madia o concorso esterno in associazione mafiosa. Durante le requisitorie degli scorsi giorni e ancora questa mattina in Aula, la Procura Generale (l’accusa in Cassazione) ha chiesto ai giudici supremi di confermare le pene giunte in Appello un anno fa; va ricordato come in primo grado l’aggravante mafiosa non era stata riconosciuta a tutti gli imputati, salvo poi rifare tutto in Appello con la condanna a 18 anni e 4 mesi per Buzzi e 14 anni e 6 mesi per Carminati, proprio con l’applicazione del 416 bis sull’associazione di stampo mafioso. La Procura Generale chiede dunque oggi alla Cassazione di confermare il ribaltamento avvenuto in Appello con alcuni imputati (18, tra cui Buzzi e Carminati) condannati per reati di mafia.

SENTENZA MAFIA CAPITALE: LE REQUISITORIE

L’ammontare complessivo delle pene per i 43 imputati del processo Mafia Capitale – otto dei quali assolti – ha raggiunto un anno fa quasi i 200 anni di carcere: oggi si attendono conferme secondo le requisitorie dell’accusa ma la possibilità di un ennesimo clamoroso dietrofront è sempre possibile e da non scartare. Nel corso della requisitoria tenuta dal procuratore generale Giuseppe Birritteri è stato sostenuto con nettezza «le caratteristiche del 416 bis ci sono tutte, anche i corrotti abbiano partecipato all’associazione sorretti dall’interesse di perpetuare il potere mafioso». Sono state richieste le stesse condanne del processo d’Appello, con un unico annullamento con rinvio chiesto per Roberto Lacopo: il titolare del benzinaio di Corso Francia dove Carminati teneva, secondo l’accusa, le sue riunioni illecite è stato condannato a 8 anni in Appello ma per la Procura Generale non è dimostrato «che fosse consapevole delle “mire espansionistiche” dell’ex terrorista dei Nar», conferma la requisitoria in Aula questa mattina. Concludendo l’arringa il procuratore ha però aggiunto «Carminati, Buzzi e i loro collaboratori si muovevano con un nuovo sistema anche con metodi criminali solitamente non violenti nei rapporti con la pubblica amministrazione perché in quel contesto bastava corrompere»; non solo, gli stessi imputati vengono accusati di aver utilizzato violenza in alcuni frangenti oltre all’utilizzo della corruzione con la quale «gestivano il potere politico con fini criminali».

