SENTENZA SQUALIFICA ALEX SCHWAZER: NESSUNA RIDUZIONE, OLIMPIADI ADDIO?/ Lui: “Decisione ingiusta e sbagliata!

Nessuna riduzione di squalifica per Alex Schwazer: la reazione dell’atleta in diretta al Grande Fratello 2023

Alex Schwazer annuncia in diretta al Grande Fratello 2023 la decisione presa sulla sua squalifica. Queste le sue parole: “Sarò sintetico: la decisione è stata annunciata dopo due anni e non è stata favorevole. – così ammette – Io sono molto dispiaciuto, perché ritengo che questa decisione sia profondamente sbagliata. Non è presa in maniera neutra, credo di pagare il fatto di non aver mai accettato il verdetto della giustizia sportiva e aver lottato per anni per la mia innocenza.”

Lo sportivo parla poi del futuro nello sport e nella Casa: “Io sono da 10 settimane con voi, ho sempre dato il massimo, come mia moglie e i miei figli sono sempre presenti nei miei pensieri. Non ho rimpianti. Nei prossimi giorni valuterò sia i prossimi passi da fare per la mia squalifica, sia per la mia permanenza nella Casa. Vi chiedo di non fare drammi, perché la vita continua, si va avanti.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alex Schwazer, arrivata la sentenza sulla squalifica: potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024?

Alex Schwazer ha deciso di partecipare al Grande Fratello 2023 per un importante motivi: mostrare al pubblico e alle autorità sportive il suo impegno e la dedizione allo sport che lo ha reso noto, allenandosi ogni giorno senza sosta e sperando nella riduzione della seconda squalifica ricevuta per doping. Una squalifica che, come da lui ripetuto in più occasioni, è questa volta ingiusta perché non rispecchia la verità dei fatti.

Schwazer attende perciò da giorni la decisione degli enti sportivi che hanno nelle loro mani la possibilità di diminuire la sua pena e dargli la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, che sarebbero per lui le ultime possibili. Una decisione che, a quanto pare, è arrivata proprio nelle ultime ore.

Alex Schwazer, arriva lo scontro di squalifica? L’annuncio di Alfonso Signorini

Ad annunciarlo in diretta al TG5, prima della diretta del Grande Fratello 2023 del 16 novembre, è stato proprio Signorini. “È finalmente arrivata da parte dell’Agenzia mondiale dell’antidoping la sentenza sulla squalifica di Alex Schwazer, – ha ammesso il conduttore – che lui attende da due anni, e questa sera ne parleremo con lui e con gli inquilini e sapremo quale decisione hanno preso su questo grande atleta.” Sarà positiva o negativa per Alex questa decisione?

Ricordiamo che qualche tempo fa, a proposito di questo sconto di squalifica, Schwazer aveva dichiarato alla Gazzetta dello sport: “Non mi illudo, mi sono scottato troppe volte, però sarei pronto, anche se ora la priorità è la famiglia. Ho già perso due Olimpiadi e al momento Parigi non è un’ipotesi. Mi sento però sempre un atleta e mi alleno. All’Olimpiade non voglio nemmeno pensarci, non voglio e non devo più farmi illusioni ma mi piacerebbe tornare”.

